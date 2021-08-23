مقتل مسؤول أمن أفغانى فى اشتباك مسلح بمحيط مطار كابول

جدة - نرمين السيد - قتل مسؤول أمنى أفغانى فى اشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية وجنود ألمان وأمريكيين مع مهاجمين مجهولين، عند البوابة الشمالية لمطار كابول.



جدة - نرمين السيد - قتل مسؤول أمنى أفغانى فى اشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية وجنود ألمان وأمريكيين مع مهاجمين مجهولين، عند البوابة الشمالية لمطار كابول. وفى تغريدة عبر "تويتر"، أشار الجيش الألمانى إلى أن الاشتباك أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص آخرين، مؤكدًا أنه لم يصاب أى جندى ألمانى خلال الاشتباكات.

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