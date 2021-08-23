نائبة الرئيس الأمريكى: نركز على عمليات الإجلاء من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقالت هاريس: لدينا الوقت لتحليل عواقب الانسحاب وتركيزنا الآن على عمليات الإجلاء، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. يذكر أنّ القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو تواصل إجلاء رعاياها من أفغانستان عن طريق مطار كابول، حيث تم إجلاء الآلاف فيما تتواصل الحشود من الأفغان الراغبين بترك البلاد الوصول للمطار يومياً بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

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