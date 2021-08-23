رئيس المركزى الأفغانى السابق: طالبان تواجه تراجع قيمة العملة والتضخم

جدة - نرمين السيد - قال رئيس البنك المركزى الأفغانى السابق أجمل أحمدى، الذى فر من البلاد مؤخرًا، إن الحكومة الأفغانية الجديدة بقيادة طالبان تواجه سلسلة من الصدمات، التى قد تؤدى إلى ضعف العملة وتسريع التضخم وضوابط السيطرة على رأس المال.





وفى تصريحات لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، أمس الأحد، قال أحمدى: "من شأن هذا الأمر أن يحفز ارتفاع أسعار المستهلكين من خلال جعل الواردات أكثر تكلفة"، واصفًا الأمر بأنه "وضع ملىء بالتحديات حقا". وأشار رئيس البنك المركزى الأفغانى السابق، إلى أنه مع تجميد الولايات المتحدة للأغلبية العظمى من أصول البنك المركزى التى تفوق 9 مليارات دولار، تواجه أفغانستان أزمة اقتصادية محتملة، وذلك إلى جانب أزمة كورونا، وجفاف إقليمي، وأزمة نزوح تخلق صعوبات بالفعل.

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