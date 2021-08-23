يستمر البحث عن نتائج ابريف 2021 “لوائح المترشحين لشهادة ختم الدروس الإعدادية” عبر موقع موريباك 2021 وزارة التهذيب الوطني موريتانيا. حيث من المحتمل وحسب الاخبار الرائجة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي إعلان نتائج بريف 2021 اليوم الإثنين الموافق لـ 23 من شهر أغسطس الجاري لكن وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي لم تصدر أي بيان رسمي حول موعد صدور النتائج التي طال انتظارها من قبل الطلاب واولياء امورهم الذين يعيشون حالة حالة من الترقب والقلق الشديد كلما تأخر موعد عرض نتيجة امتحانات شهادة ختم الدروس الإعدادية التي اجتازوها الطلاب في الأيام القليلة الماضية تحت إجراءات احترازية مشددة فرضتها وزارة التهذيب الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة الموريتانية حفاظا على سلامة وصحة الطلاب ومنعا لانتشار فيروس كورنا في مختلف الولايات الموريتانية. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سوف نقدم لكم رابط نتائج بريفه 2021 وطريقة الحصول على النتيجة بمجرد صدورها رسميا.

نتائج ابريف 2021

شرك اكثر من من سبعة وستون الف طالب وطالبة في امتحانات شهادة ختم الدروس الإعدادية على مستوى كافة التراب الوطني الموريتاني حيث يمثل عدد الطالبات اكثر من 38778 أي بنسبة تفوق 57 في المائة من اجمالي عدد طلاب الشهادة الاعدادية في موريتانيا. كما بلغ عدد الطلاب الاحرار اكثر من عشرون ألف طالب اما بخصوص طلاب المدارس الخصوصية فبلغ 16300 طالب وطالبة. وهم حاليا يتسائلون عن موعد وطريقة الاستعلام عن نتائج ابريف 2021 brevet. والتي سنتعرف عليه في الأسطر التالية من هذا المقال. كما يمكن للطالب كتابة اسمه واسم المؤسسة التي يدرس فيها وكافة التفاصيل. من اجل مساعدته في الحصول على نتيجته بمجرد ظهورها رسميا

الاستعلام عن النتائج موقع وزارة التهذيب الوطني

نقدم لجميع متابعينا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية طريقة الحصول على نتائج بريفه 2021 عبر موقع موريباك 2021 وكذلك موقع وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي والاطلاع على درجات الطلاب في جميع المواد التي امتحنوا فيها وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

على الطالب الدخول إلى موقع وزارة التهذيب الوطني الموريتانية

النقر على عبارة نتائج امتحانات شهادة ختم الدروس الإعدادية بمجرد ظهورها امامك في الواجهة الرئيسية للموقع.

الضغط على عبارة البحث بالمؤسسة

يجب على الطالب تحديد اسم ولايته والمقاطعة التي يدرس فيها

تحديد اسم مدرسة الطالب

الضغط على مربع بحث وسف تظهر جميع التفاصيل المتعلقة بنتيجتك.

موريباك 2021 ابريف

يمكن كذلك لكافة الطلاب في موريتاني الاطلاع على نتائجهم من خلال الموقع التابع لوزارة التهذيب الوطني موري باك 2021 mauribac brevet وذلك باتباع الخطوات المدونة ادناه: