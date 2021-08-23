نتائج قبول جامعة الكويت 2021-2022 أسماء المقبولين في جامعة الكويت

- 1/2
- 2/2
نتائج قبول جامعة الكويت 2021-2022 ، ننشر لكم رابط نتائج قبول جامعة الكويت 2021 وأهم القرارات الجديدة حول استيعاب الجامعة للطلاب، حيث تم الإعلان عن أسماء المقبولين في جامعة الكويت، وبالتالي بعد اعتماد الأسماء من قبل مجلس الجامعات الحكومية للمصادقة على عدد المقبولين بالجامعة، والتي أقرها مجلس جامعة الكويت الأسبوع الماضي ، حيث قال المتحدث الرسمي باسم الجامعة الدكتور مرضي العياش بموافقة مجلس الجامعة على زيادة الطاقة الاستيعابية في عدد الطلاب المقبولين للعام الدراسي 2021-2022 ، وبعد الإعلان عن نتائج قبول الطلاب تواصل إدارة التسجيل والقبول في جامعة الكويت جهودها للتحضير للعام الدراسي الجديد في الجامعة 2022/2021، وبعد الإفصاح عن أسماء المقبولين، يجب على كل طالب مقبول سرعة التوجه إلي الموقع الإلكتروني وذلك لاستكمال الإجراءات المطلوبة للقبول في الجامعة للعام الدراسي 2021-2022.
نتائج قبول جامعة الكويت 2021-2022
أعلن وزير التعليم العالى بتغريده علي تويتر، وافق مجلس الجامعة على قبول 9839 طالباً وطالبة على أن يتم العرض على مجلس الجامعات الحكومية لاعتماد عدد المقبولين موضحاً أنه في حال موافقة مجلس الجامعات الحكومية على عدد المقبولين يبلغ 6412 طالباً وطالبة، ويتم قبول الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول 2978 طالب وطالبة يتم قبولهم في الفصل الدراسي الثاني 449 طالب وطالبة من المقبولين الذين تم تأجيل قبولهم للفصل الدراسي الثاني سياسة القبول للحصول على نسبة أقل من 75٪ للعلمي و 80٪ للأدبي ، على أن يتم توفير جميع الاحتياجات والقدرات اللازمة لمواجهة هذه الزيادة الاستثنائية في عدد الطلاب المقبولين، حيث تم نشر الإعلان عن استيعاب الجامعة للطلاب والطالبات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واقر المجلس أنه سيتم الإعلان عن الأسماء المقبولة للجامعة على الموقع الإلكتروني Portal.Ku.Edu.Kwرابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في جامعة الكويت
أتاحت الجهات الحكومية المختصة برئاسة الجامعة عن إطلاق موقع إلكتروني أنشأته للطلاب والطالبات للاستعلام عن نتيجة قبولهم بالجامعة ويتثني لجميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية:
أول خطوة هو تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الذي وفرته جامعة الكويت لمعرفة أسماء المقبولين بجامعة الكويت 2021 Portal.Ku.Edu.Kw
يتوجب عليك إدخال الرقم المدني.
الآن ستظهر أمامك كشف ببيانات القبول.
الوسوم
نتائج قبول جامعة الكويت 2021-2022 ، ننشر لكم رابط نتائج قبول جامعة الكويت 2021 وأهم القرارات الجديدة حول استيعاب الجامعة للطلاب، حيث تم الإعلان عن أسماء المقبولين في جامعة الكويت، وبالتالي بعد اعتماد الأسماء من قبل مجلس الجامعات الحكومية للمصادقة على عدد المقبولين بالجامعة، والتي أقرها مجلس جامعة الكويت الأسبوع الماضي ، حيث قال المتحدث الرسمي باسم الجامعة الدكتور مرضي العياش بموافقة مجلس الجامعة على زيادة الطاقة الاستيعابية في عدد الطلاب المقبولين للعام الدراسي 2021-2022 ، وبعد الإعلان عن نتائج قبول الطلاب تواصل إدارة التسجيل والقبول في جامعة الكويت جهودها للتحضير للعام الدراسي الجديد في الجامعة 2022/2021، وبعد الإفصاح عن أسماء المقبولين، يجب على كل طالب مقبول سرعة التوجه إلي الموقع الإلكتروني وذلك لاستكمال الإجراءات المطلوبة للقبول في الجامعة للعام الدراسي 2021-2022.
نتائج قبول جامعة الكويت 2021-2022
أعلن وزير التعليم العالى بتغريده علي تويتر، وافق مجلس الجامعة على قبول 9839 طالباً وطالبة على أن يتم العرض على مجلس الجامعات الحكومية لاعتماد عدد المقبولين موضحاً أنه في حال موافقة مجلس الجامعات الحكومية على عدد المقبولين يبلغ 6412 طالباً وطالبة، ويتم قبول الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول 2978 طالب وطالبة يتم قبولهم في الفصل الدراسي الثاني 449 طالب وطالبة من المقبولين الذين تم تأجيل قبولهم للفصل الدراسي الثاني سياسة القبول للحصول على نسبة أقل من 75٪ للعلمي و 80٪ للأدبي ، على أن يتم توفير جميع الاحتياجات والقدرات اللازمة لمواجهة هذه الزيادة الاستثنائية في عدد الطلاب المقبولين، حيث تم نشر الإعلان عن استيعاب الجامعة للطلاب والطالبات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واقر المجلس أنه سيتم الإعلان عن الأسماء المقبولة للجامعة على الموقع الإلكتروني Portal.Ku.Edu.Kwرابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في جامعة الكويت
أتاحت الجهات الحكومية المختصة برئاسة الجامعة عن إطلاق موقع إلكتروني أنشأته للطلاب والطالبات للاستعلام عن نتيجة قبولهم بالجامعة ويتثني لجميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية:
أول خطوة هو تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الذي وفرته جامعة الكويت لمعرفة أسماء المقبولين بجامعة الكويت 2021 Portal.Ku.Edu.Kw
يتوجب عليك إدخال الرقم المدني.
الآن ستظهر أمامك كشف ببيانات القبول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج قبول جامعة الكويت 2021-2022 أسماء المقبولين في جامعة الكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.