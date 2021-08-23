نتائج قبول جامعة الكويت 2021-2022 أسماء المقبولين في جامعة الكويت

نتائج قبول جامعة الكويت 2021-2022 ، ننشر لكم رابط نتائج قبول جامعة الكويت 2021 وأهم القرارات الجديدة حول استيعاب الجامعة للطلاب، حيث تم الإعلان عن أسماء المقبولين في جامعة الكويت، وبالتالي بعد اعتماد الأسماء من قبل مجلس الجامعات الحكومية للمصادقة على عدد المقبولين بالجامعة، والتي أقرها مجلس جامعة الكويت الأسبوع الماضي ، حيث قال المتحدث الرسمي باسم الجامعة الدكتور مرضي العياش بموافقة مجلس الجامعة على زيادة الطاقة الاستيعابية في عدد الطلاب المقبولين للعام الدراسي 2021-2022 ، وبعد الإعلان عن نتائج قبول الطلاب تواصل إدارة التسجيل والقبول في جامعة الكويت جهودها للتحضير للعام الدراسي الجديد في الجامعة 2022/2021، وبعد الإفصاح عن أسماء المقبولين، يجب على كل طالب مقبول سرعة التوجه إلي الموقع الإلكتروني وذلك لاستكمال الإجراءات المطلوبة للقبول في الجامعة للعام الدراسي 2021-2022.

نتائج قبول جامعة الكويت 2021-2022

أعلن وزير التعليم العالى بتغريده علي تويتر، وافق مجلس الجامعة على قبول 9839 طالباً وطالبة على أن يتم العرض على مجلس الجامعات الحكومية لاعتماد عدد المقبولين موضحاً أنه في حال موافقة مجلس الجامعات الحكومية على عدد المقبولين يبلغ 6412 طالباً وطالبة، ويتم قبول الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول 2978 طالب وطالبة يتم قبولهم في الفصل الدراسي الثاني 449 طالب وطالبة من المقبولين الذين تم تأجيل قبولهم للفصل الدراسي الثاني سياسة القبول للحصول على نسبة أقل من 75٪ للعلمي و 80٪ للأدبي ، على أن يتم توفير جميع الاحتياجات والقدرات اللازمة لمواجهة هذه الزيادة الاستثنائية في عدد الطلاب المقبولين، حيث تم نشر الإعلان عن استيعاب الجامعة للطلاب والطالبات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واقر المجلس أنه سيتم الإعلان عن الأسماء المقبولة للجامعة على الموقع الإلكتروني Portal.Ku.Edu.Kw

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في جامعة الكويت

أتاحت الجهات الحكومية المختصة برئاسة الجامعة عن إطلاق موقع إلكتروني أنشأته للطلاب والطالبات للاستعلام عن نتيجة قبولهم بالجامعة ويتثني لجميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية: