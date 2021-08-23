رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر بالهوية 1443 تسجيل طالب مستجد واستخراج النتائج Noor

نستعرض رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر للدخول برقم الهوية الوطنية 1443 لتسجيل الطلاب بالصف الأول الابتدائي أو مرحلة رياض الأطفال أو رابط موقع نور بالسجل المدني وبدون رقم سري noorresults “إشعارات الطلاب” فور تفعيله من جانب الوزارة دون الحاجة لتعبئة البيانات الشخصية التي تتمثل في اسم المستخدم للمستفيد وكلمة المرور، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط نظام نور الموحد لحين تفعيل رابط موقع نور بالهوية الوطنية فقط، كما يمكنكم التعرف على مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور للتعليم، وطريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443 المركزي، وخطوات تسجيل الطلاب وأولياء الأمور من الجوال في الصف الأول الابتدائي 1443، وخطوات استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي، وطريقة استخراج نتائج الطلاب “إشعارات الفصل” من نظام نور بالهوية، ويمكنكم الآن التعرف على موعد تفعيل نظام نور برقم الهوية فقط من وزارة التعليم عام.

رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر 1443

قامت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية بإصدار التعميم الخاص بتنظيم تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال “المستويات الثلاث” للعام الدراسي الجديد، وقد تم تحديد مواعيد استقبال طلبات أولياء الأمور في نظام نور لولي الأمر المركزي لتسجيل الأبناء، حيث من المقرر أن يبدأ التسجيل في مرحلة رياض الأطفال وفق المواعيد التالية:

يبدأ تسجيل الأطفال في نظام نور اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ 25 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 7 أبريل 2021م.

يستمر تسجيل طفل في رياض الأطفال خلال العالم الدراسي.

فمن يرغب في الحصول على رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر للدخول للموقع بالهوية الوطنية فقط، فيجب العلم أنه معطل حالياً، والمتوفر فقط هو رابط نظام نور المركزي الذي يتم الدخول إليه عن طريق تعبئة بيانات المستخدم (اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق) التالي:

رابط نظام نور ولي الأمر (noor.moe.gov.sa).

ومن يرغب في تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443هـ، أو تسجيل الأبناء في مرحلة رياض الأطفال أو مرحلة الطفولة المبكرة، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نظام نور لولي الأمر الرسمي المرفق عالية، كما يمكنكم من خلاله أيضاً الحصول والإطلاع على نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

تسجيل نظام نور لولي الأمر 1443

يستقبل نظام نور التعليمي بالمملكة العربية السعودية طلبات تسجيل ولي أمر جديد في النظام التعليمي أو طلبات تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443هـ، كما يمكنكم من خلال موقع نظام نور لولي الأمر أيضاً تسجيل الروضة في نظام نور لإلحاق الأبناء في مرحلة الطفولة المبكرة أو رياض الأطفال.

وعند تسجيل طالب مستجد في نظام نور بالصف الأول الابتدائي، فسوف يحتاج ولي الأمر إلى استمارة الفحص الطبي المبدئي المتوفرة على النظام من جانب وزارة التعليم لتعبئة البيانات الصحية للطالب أو الطالبة قبل الالتحاق بالمدرسة، ومن ثم رفعها على نظام نور بصيغة pdf.

فمن يرغب في الحصول على استمارة الفحص الطبي المبدئي pdf أو نموذج الكشف الطبي للطلاب المستجدين، والحصول أيضاً على استمارة اللياقة الطبية للطلاب والطالبات من وزارة الصحة، يمكنه ذلك الآن من خلال موقع ثقفني، كما يمكنكم الحصول على رابط تسجيل طالب مستجد في نظام نور لولي الأمر من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق عالية.

وزارة التعليم لقاح كورونا

تم التأكيد من جانب معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على اشتراط حصول الطلاب والطالبات بجميع المراحل التعليمية لمن أعمارهم 12 عاماً فأكثر على التحصين بجرعتين من لقاح كورونا كشرط أساسي للحضور إلى المنشآت التعليمية، كما تم التأكيد من جانبه على التالي:

طلاب التعليم الجامعي ومن في حكمهم الحاصلين على جرعة واحدة فقط من اللقاح، فلن يتم السماح لهم بالحضور، وسيتم إيقاف تسجيلهم واعتبارهم متغيبين حتى اكتمال الجرعة الثانية. التعليم العام للطلاب ممن أكملوا سن الـ12 عاماً، يشترط الحصول على جرعتين للحضور للمرافق التعليمية، وفي حال عدم اكتمال الجرعتين سيتم اعتباره متغيباً حتى اكتمال التحصين بالجرعة الثانية.

إضافة روضتي في منصة مدرستي

تم إضافة أيقونة روضتي الافتراضية ضمن الصفحة الرئيسية الخاصة بالدخول إلى منصة مدرستي التعليمية من جانب وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم الدخول إلى منصة روضتي التعليمية عن طريق إدخال بيانات حساب مايكروسوفت لأطفال روضتي، فمن يرغب في الدخول إلى منصة روضتي للتعليم عن بعد يمكنه ذلك من خلال منصة مدرستي تسجيل الدخول الإلكتروني، كما يمكنكم التسجيل في نظام نور 1443 من خلال اتباع رابط نظام نور المرفق.

نتائج نظام نور 1443

يتم البحث حالياً عن رابط استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق للإطلاع على شهادات الطلاب الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442هـ فور الانتهاء من فترة الاختبارات، حيث يتم رصد درجات كل مادة من المواد الدراسية لمراحل التعليم عام فور الانتهاء من الاختبار بشكل يومي.

وقد أعلنت الوزارة عن الزمن المحدد والدرجة وعدد الفقرات الاختبارية لكل اختبار من الاختبارات الخاصة بطلاب الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، حيث يكون زمن الاختبار للاختبار المحدد درجته بـ10 درجات (20 دقيقة)، وعدد الفقرات الاختبارية يكون (10 فقرات اختبارية)، ويكون زمن الاختبار للاختبار المحدد درجته بـ15 درجة (30 دقيقة)، وعدد الفقرات الاختبارية يكون (15 فقرة اختبارية).

أما عن زمن الاختبار للاختبار المحدد درجته بـ20 درجة فيكون (40 دقيقة)، وعدد الفقرات الاختبارية يكون (20 فقرة اختبارية)، ومن المقرر أن يتم تقديم البرامج الإثرائية والعلاجية للصفين الأول والثاني حتى نهاية الأسبوع الثامن عشر (ثلاث ساعات لليوم الواحد)، ويتم استخراج نتائج الطلاب ن طريق نظام نور المركزي للتعليم عن بعد.

نظام نور نتائج الطلاب

يمكنكم عرض نتائج الطلاب من خلال النقر على أيقونة “التقارير” للطالب المراد عرض نتيجته، ثم من كشوف الدرجات قم بالنقر على “إشعار بنتيجة الطالب”، واختيار الفصل الدراسي ثم النقر على أيقونة “ابحث”، وسيتم عرض النتيجة للطالب، ويمكنكم التعرف على خطوات استخراج نتائج نظام نور من حساب ولي الأمر عن طريق الفيديو التالي:

طريقة التسجيل في الروضة 1443

يتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية تسجيل طفل في مرحلة رياض الأطفال عن طريق الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بولي الأمر في حال وجود حساب مسبق نظراً لوجود أبناء سابقين مسجلين في نظام نور التعليمي، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الأبناء” > ثم متابعة عملية التسجيل بتعبئة البيانات المطلوبة.

وفي حال عدم وجود حساب سابق في نظام نور لولي الأمر، وسيتم التسجيل في النظام التعليمي لأول مرة، فيجب على ولي الأمر تسجيل حساباً جديداً من خلال النقر على أيقونة “رابط التسجيل لولي أمر جديد، ويمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في رياض الأطفال 1443 من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

خطوات التسجيل في رياض الأطفال 1443

يمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في مرحلة رياض الأطفال 1443 من الجوال الخاص بولي الأمر عن طريق الشرح الموضح بالفيديو التالي:

نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق 1442

يجب التنويه من جانبنا أنه لا يتم تفعيل رابط دخول برنامج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق إلا في الأوقات الخاصة باستخراج شهادات الطلاب سواء الفصل الأول أو الثاني، أي بعد أن يتم الانتهاء من فترة الاختبارات ورصد الدرجات للطلاب والطالبات ومراجعتها وتدقيقها.

وتتيح وزارة التعليم عام في الوقت الحالي إمكانية دخول نظام نور المركزي باسم المستخدم فقط وكلمة المرور ورمز التحقق، وفي حال اتباع رابط نظام نور بالهوية فقط المرفق بالمقال، سيتم التحويل تلقائياً إلى موقع نور الرئيسي.

تقديم الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني 1442

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- أمراً ملكياً كريماً يوم الخميس بتاريخ 12 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 25 مارس 2021م يقضي بتقديم الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام الفصل الدراسي الثاني للعام الدرسي الحالي 1442هـ ليصبح موعد بدء الاختبارات النهائية ومواعيد الإجازات الرسمية وفق التالي:

اختبارات المرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء بتاريخ 13 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 1 رمضان 1442هـ. إجازة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية يوم الخميس 22 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 10 رمضان 1442هـ. اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يم الأحد 18 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 6 رمضان 1442هـ. إجازة المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الخميس بتاريخ 29 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 17 رمضان 1442هـ.

تسجيل الطلاب السعوديين في نظام نور 1442

وفقاً للخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443 عبر نظام نور المركزي المعن عنها من جانب وزارة التعليم والواردة بالتعميم الخاص بتنظيم تسجيل الطلاب والطالبات في نظام نور 1442، فمن المقرر أن تبدأ مرحلة التسجيل الثالثة وهي:

تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي لا يتم بها مُفاضلة اعتباراً من يوم الجمعة بتاريخ 14 رجب 1442هـ الموافق لتاريخ 26 فبراير 2021م.

خطوات التسجيل في نظام نور لولي الأمر “تسجيل طالب مستجد”

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام عن الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور المركزي للالتحاق بالعام الدراسي القادم 1443هـ، وذلك من قبيل أهمية الاستعداد المبكر والتهيئة لتسجيل طلاب وطالبات المملكة بالتعليم العام وتحديداً بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد، ويمكنكم التعرف على تفاصيل التعميم من خلال التالي:

ويتم منح صلاحية التسجيل في الصف الأول الابتدائي للطلاب والطالبات المستجدين لقائد المدرسة من حسابه الخاص، ومن خلال حساب نظام نور لولي الأمر، وذلك من خلال الدخول إلى نظام نور لأولياء الأمور وتعبئة البيانات الشخصية في حال كان مسجلاً بشكلٍ مسبق في النظام.

أو عن طريق النقر على رابط التسجيل لولي أمر جديد، ومن ثم اتباع الخطوات الخاصة بالتسجيل والتي تبدأ بتعبئة رقم السجل المدني لولي الأمر، والآن يمكنكم التعرف على خطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور لولي الأمر التعليمي أو التعرف على كيفية تسجيل ولي أمر جديد من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

طريقة تسجيل طالب مستجد في الصف الأول من الجوال

يمكنكم التعرف على خطوات تسجيل طالب جديد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443 من الجوال من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

موعد تسجيل طالب مستجد في نظام نور

وفقاً للخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي، فقد بدأ نظام نور المركزي في استقبال طلبات التسجيل في النظام للطلاب السعوديين بمدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مُفاضلة وفق الموعد التالي:

بدأ التسجيل اعتباراً من تاريخ 11 جمادي الثاني 1442هـ الموافق لتاريخ 24 يناير 2021م، ويستمر التسجيل لهذه الفئة متاحاً حتى تاريخ 24 جمادي الثاني 1442هـ الموافق لتاريخ 6 فبراير 2021م.

أما أعمار الطلاب والطالبات لهذه الفئة، فيشمل الطلاب من كانت أعمارهم ست سنوات أو أقل بـ90 يوماً فقط كحد أدنى وحتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر كحد أعلى.

طريقة استخراج نتائج نظام نور للطلاب 1442

يمكنكم التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب من نظام نور المركزي من حساب ولي الأمر أو حساب الطالب أو الطالبة من خلال الدخول إلى حساب المستخدم بتعبئة البيانات الشخصية للمستخدم “اسم المستخدم – كلمة المرور)، ثم كتابة رمز التحقق والنقر على تسجيل الدخول، ويمكنكم متابعة الخطوات بشكل تفصيلي من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

إعادة ضبط كلمة السر أو اسم المستخدم

في حال نسيان بيانات المستخدم سواء كان اسم المستخدم أو كلمة السر الخاصة بالحساب، فيمكن إعادة تعيين البيانات مرة أخرى عن طريق برنامج نور التعليمي، فمن يرغب في التعرف على خطوات إعادة ضبط كلمة السر أو اسم المستخدم في نظام نور 1442، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

خطوات استخراج نتيجة طالب من منصة مدرستي

تم الإيضاح من جانب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة “إدارة تقنية المعلومات” الخطوات الواجب اتباعها من جانب ولي الأمر لاستخراج نتائج الطلاب 1442، حيث يتم استخراج نتيجة طالب من المنصة عن طريق اتباع عدداً من الخطوات تتمثل في التالي:

أولاً: دخول ولي الأمر إلى منصة مدرستي من حساب الطالب.

ثانياً: التوجه إلى أيقونة التقويم ونقوم بالنقر عليها.

ثالثاً: فتح الصفحة التي تليها وستجد إشعارات الفصل الدراسي الأول قم بالنقر عليها.

رابعاً: عند فتح الصفحة نجد الملفات بصيغة PDF نقوم بالنقر على الملف لتحميله.

خامساً: سيتم تنزيل ملف الطالب بهذا الشكل ويتم حفظها وطباعتها.

من يرغب في التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب أو شهادات الطلاب اعن طريق منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من حساب الطالب، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

وزارة التعليم عام

وجهت وزارة التعليم بالعمل على قياس الفاقد التعليمي لدى الطلاب بكافة المراحل الدراسية، ومن ثم تشكيل لجان للإثراء التعليمي ومعالجة الفاقد في المواد الدراسية بالفصل الدراسي الأول، وإعداد جدولاً زمنياً لتنفيذ إجراءات المعالجة وتقديم الإثراءات التعليمية.

كما تم التشديد من جانب الوزارة على ضرورة القيام بتنفيذ برامج معالجة الفاقد التعليمي من خلال منصة مدرستي التعليمية، وإعداد خططاً ودروساً علاجية لهذا الشأن، كما أعلن وزير التعليم عن أنه سيتم توضيح آلية العودة للدراسة الفصل الدراسي الثاني قبل بدء الفصل بوقتٍ كافٍ، وأننا جاهزون بفضل الله لكافة السيناريوهات التي تتعلق بآلية العودة للدراسة.

كيفية استخراج نتيجة طالب من نظام نور

كيف أطلع نتيجة طالب من نظام نور المركزي لنتائج الطلاب 1442 لمراحل التعليم الثلاث، يمكنكم التعرف على الإجابة من خلال النقاط التالية:

المرحلة الابتدائية > دخول نظام نور > التقارير > قائمة تقارير الطلاب > إشعار بنتيجة الطالب > اختيار الفصل الدراسي الأول > ابحث.

> دخول نظام نور > التقارير > قائمة تقارير الطلاب > إشعار بنتيجة الطالب > اختيار الفصل الدراسي الأول > ابحث. المرحلة المتوسطة > دخول موقع نور > التقارير > كشوف الدرجات > إشعار بنتيجة الطالب > الفصل الدراسي الأول > ابحث.

> دخول موقع نور > التقارير > كشوف الدرجات > إشعار بنتيجة الطالب > الفصل الدراسي الأول > ابحث. المرحلة الثانوية > دخول برنامج نور > التقارير > تقارير أخرى > الإشعار الفصلي والإشعار الأكاديمي.

توزيع الدرجات في نظام نور المركزي للمرحلة الابتدائية 1442

تم الإعلان عن آلية توزيع الدرجات الجديدة في نظام نور لمراحل التعليم العام (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية) الفصل الدراسي الأول من جانب وزارة التعليم عام، حيث يمكنكم التعرف على الآلية الجديدة لتوزيع الدرجات لكافة المراحل التعليمية من خلال التالي:

تم الإعلان عن تخصيص 100 درجة لكل مادة يكون التقويم فيها مستمراً وختامياً، ويتم توزيعها بالتساوي بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني، بالإضافة تخصيص 50 درجة لكل فصل دراسي يمكنكم معرفة توزيعها وتوزيع الدرجات للمرحلة المتوسطة لكافة المواد الدراسية من خلال الفيديو التالي:

تم إيضاح آلية توزيع درجات المرحلة الثانوية لكافة المواد الدراسية (مقررات التقويم العام – مقررات التقويم المستمر – الكفايات اللغوية – درجات الاختبارات التحصيلية – الانتساب) من جانب وزارة التعليم، ويمكنكم التعرف على آلية توزيع الدرجات للمرحلة الثانوية بشكلٍ كاملٍ من خلال الفيديو التالي:

الموافقة على الدرجات، حيث تتم الموافقة على الدرجات لكل مقرر على حده أو من خلال الموافقة على كافة الشُعب دفعة واحدة عند عدم وجود نقص في إدخال الدرجات وذلك من خلال الاختبارات > الدرجات > الدرجات > الموافقة على الدرجات.

حيث تتم الموافقة على الدرجات لكل مقرر على حده أو من خلال الموافقة على كافة الشُعب دفعة واحدة عند عدم وجود نقص في إدخال الدرجات وذلك من خلال الاختبارات > الدرجات > الدرجات > الموافقة على الدرجات. نشر النتائج، حيث يتم نشر نتائج الطلاب من الإعدادات > إعدادات أخرى > نشر كشوف الدرجات >وضع نقطة على نعم >وسيتم ظهور النتائج في حساب نظام نور للطالب.

حيث يتم نشر نتائج الطلاب من الإعدادات > إعدادات أخرى > نشر كشوف الدرجات >وضع نقطة على نعم >وسيتم ظهور النتائج في حساب نظام نور للطالب. استخراج المبيضات، حيث يتم استخراج المبيضات من التقارير > كشوف > المبيضات > اختيار الفصل الدراسي > التخصص > النقر على “عرض”، وسيتم حفظ المبيضات من نسختين واحدة إلكترونية والأخرى مطبوعة.

حيث يتم استخراج المبيضات من التقارير > كشوف > المبيضات > اختيار الفصل الدراسي > التخصص > النقر على “عرض”، وسيتم حفظ المبيضات من نسختين واحدة إلكترونية والأخرى مطبوعة. الشهادات والإشعارات، حيث يتم حفظ وطباعة الإشعار الأكاديمي والفصلي من التقارير > الشهادات والإشعارات > اختيار الإشعار الأكاديمي > اختيار الإشعار الفصلي “مختصر – تفصيلي”، وللمنتسبين: إشعار الفصلي المختصر / إشعار أكاديمي فقط.

حيث يتم حفظ وطباعة الإشعار الأكاديمي والفصلي من التقارير > الشهادات والإشعارات > اختيار الإشعار الأكاديمي > اختيار الإشعار الفصلي “مختصر – تفصيلي”، وللمنتسبين: إشعار الفصلي المختصر / إشعار أكاديمي فقط. استخراج أسماء الأوائل حسب المعدل من التقارير > التقارير الإحصائية > الأوائل حسب المعدل التراكمي > الأوائل حسب المعدل الفصلي > تحديد المعدل وسنة الالتحاق > بحث.

حسب المعدل من التقارير > التقارير الإحصائية > الأوائل حسب المعدل التراكمي > الأوائل حسب المعدل الفصلي > تحديد المعدل وسنة الالتحاق > بحث. حصر الراسبين والغائبين ومقررات الرسوب عن طريق المبيضات أو الاختبارات > الدرجات > درجات الطلاب الراسبين والغائبين > اختيار الفصل الحالي > بحث > الدخول على الدرجات بجانب اسم كل مقرر.

ومقررات الرسوب عن طريق المبيضات أو الاختبارات > الدرجات > درجات الطلاب الراسبين والغائبين > اختيار الفصل الحالي > بحث > الدخول على الدرجات بجانب اسم كل مقرر. طباعة تحليل النتائج وحفظها إلكترونياً من التقارير > التقارير الإحصائية > تحليل نتائج الطلاب > اختيار الفصل الحالي > عرض.

وحفظها إلكترونياً من التقارير > التقارير الإحصائية > تحليل نتائج الطلاب > اختيار الفصل الحالي > عرض. تخريج الطلاب بعد التأكد من إتمام الساعات المطلوبة للتخرج من الاختبارات > الطلبة الخريجون > الطلبة المتوقع تخرجهم >اختيار خطة البرنامج التخصصي > وضع علامة صح أمام الطالب الخريج >حفظ، ويمكنكم استخراج الشهادات من خلال اتباع رابط استعلام نتائج الطلاب في نظام نور 1442 الرسمي المرفق.

خطوات الانتهاء من الاختبارات لنظام المقرراتتحديث رقم الجوال في نظام نور

يمكنكم التعرف على طريقة تحديث رقم الجوال في نظام نور من خلال التالي:

وزارة التعليم عام

أوجبت الوزارة على المعلمين ضرورة تهيئة الطلاب والطالبات للاختبار قبل بدايته بمدة 5 دقائق، إلى جنب تعريفهم بآلية أداء الاختبار، ومن المقرر ألا يتم تجاوز عدد المواد التي يتم اختبار الطالب بها عن مادتين يومياً، وبعد الانتهاء من رصد الدرجات، سيتم إخراج في نظام نور المركزي، لكي يتمكن أولياء الأمور من دخول النظام بالسجل المدني فقط، وسيتم توفير رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر للدخول بالهوية فقط عبر موقع ثقفني فور إطلاقه رسمياً.

وقد وجهت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية بقياس الفاقد التعليمي لدى الطلاب والطالبات بكافة المراحل، ومن ثم تشكيل لجان للإثراء التعليمي ومعالجة الفاقد في المواد الدراسية لكامل الفصل الدراسي الأول، ومن ثم إعداد جدولاً زمنياً لتنفيذ إجراءات المعالجة وتقديم الإثراءات التعليمية.

كما تم التشديد من جانب وزارة التعليم عام على ضرورة القيام بتنفيذ برامج معالجة الفاقد التعليمي من خلال منصة مدرستي التعليمية، وإعداد خططاً ودروساً علاجية لهذا الشأن، كما أعلن وزير التعليم عن أنه سيتم توضيح آلية العودة للدراسة الفصل الدراسي الثاني قبل بدء الفصل بوقتٍ كافٍ، وأننا جاهزون بفضل الله لكافة السيناريوهات التي تتعلق بآلية العودة للدراسة.

نظام نور لنتائج الطلاب 1442

يتيح موقع نور التعليمي في الوقت الحالي إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب الابتدائية عن طريق الدخول إلى نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور، وذلك لاستخراج شهادات الطلاب الفصل الدراسي الأول، وفي انتظار الإعلان الرسمي من جانب الوزارة عن تفعيل رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط لتوفيره لمتابعي موقع ثقفي، وبعد تسجيل دخول نظام نور بالبيانات الخاصة به لاستخراج الشهادات، يتم اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى نظام نور عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق.

تعبئة البيانات الشخصية (رقم الهوية أو اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق)، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول.

سيتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف الجوال للطالب، قم بإدخالها ليتم تسجيل الدخول بنجاح.

بذلك يكون الطالب قد دخل إلى الصفحة الرئيسية للحساب الخاص به، قم بالنقر على أيقونة “النتائج”.

تعبئة رقم الهوية الوطنية، ثم الدخول إلى التقارير الشهرية مباشرةً.

ويتم الإطلاع على نتيجة طالب من حساب نظام نور لولي الأمر عن طريق الدخول إلى حسابه في نظام نور بالهوية الوطنية ثم الدخول إلى “التقارير”، ومن كشوف الدرجات يتم اختيار “كشف درجات أعمال السنة، ثم تحديد الفصل الدراسي والنقر على أيقونة “بحث”، وسيتم عرض النتائج مباشرةً، ومن يرغب في دخول النظام المركزي يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر 1442 المرفق.

إجراءات الاختبارات عن بُعد الفصل الدراسي الأول 1442

أعلنت وزارة التعليم عام رسمياً عن مخلص الإجراءات الخاصة بالاختبارات عن بُعد الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1442هـ والتي تتمثل في التالي:

يتم إعداد جدول الاختبار من جانب المدرسة بواقع خمسة أيام للمرحلة الابتدائية، ولا تقل عن خمسة أيام للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

يتم إجراء الاختبار لكافة المراحل التعليمية في الأسبوع السابع عشر والثامن عشر لكامل المقرر.

زمن اليوم الدراسي خلال أيام الاختبارات 3 ساعات بما فيها الوقت المخصص للاختبار، ويتم استثمار الوقت الباقي في إثراء العملية التعليمية من أجل معالجة الفاقد التعليمي.

يتم رصد الدرجات في نظام نور وتظهر نتائج الطلاب في أخر يوم من الاختبارات.

لا تتجاوز الاختبارات مادتين في اليوم الواحد.

تهيئة الطلاب والطالبات للاختبار قبل البدء بخمس دقائق.

أما عن الدرجة المددة للاختبار وزمنه أو مدته وعدد الفقرات الاختبارية له، ففي حال كانت الدرجة المحددة للاختبار 10 درجات، فإن زمن الاختبار يكون 20 دقيقة وعدد فقراته 10 فقرات اختبارية، وفي حال كانت الدرجة المحددة للاختبار 15 درجة، فإن زمن الاختبار يكون 30 دقيقة وعدد الفقرات الاختبارية يكون 20 فقرة اختبارية.

إرشادات الاختبارات الإلكترونية عن بُعد 1442

أعلنت وزارة التعليم عام عن التعليمات والإرشادات الواجب اتباعها من جانب طلاب المراحل التعليمية بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى مرحلة الثانوية، حيث الدخول إلى الاختبار النهائي قبل بدايته بوقت كافي يكون على الأقل 5 دقائق، واتباع تعليمات الاختبار وإرشاداته الموضحة من جانب المعلم أو المعلمة، وفي حال مواجهة أي مشكلة أثناء فترة التهيئة، يجب التواصل ومشاركة المعلم للوصول لحل لها وتقديم الدعم الملائم خلال فترة التهيئة للاختبار.

ويجب على كل طالب وطالبة قراءة السؤال بشكل جيد، ويجب ألا يتردد الطالب في توجيه السؤال للمعلم عن أي فقرة اختبارية من خلال رفع يده أو من خلال المحادثة المباشرة، كما يجب على الطالب بعد الإجابة على السؤال أن يقوم بالضغط على أي مكان خارج السؤال حتى لا يتم تغيير الإجابة خلال التنقل من سؤال لأخر، ويجب على الطالب القيام باستخدام اللغة العربية أو الانجليزية بصورة سليمة خلال الإجابة على الأسئلة الاختبارية.

وسيتم إغلاق الاختبار بعد الانتهاء من الوقت المحدد له، لذلك يجب على كافة الطلاب التركيز وإنهاء الاختبار قبل انتهاء مدته المحددة، وفي حال وردت مكالمة خلال فترة الاختبار فلن ينقطع الاتصال بالاختبار، ولكن يجب الحرص على عدم الرد على الاتصال حتى تتمكن من الانتهاء من الإجابات في وقتها المحدد، وسيتم إخراج نتائج الطلاب عبر نظام نور الذي يمكن الدخول إليه باتباع رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر الرسمي المرفق.

تحليل النتائج في نظام نور

من يرغب في التعرف على طريقة أو خطوات تحليل النتائج في نظام نور المركزي للطلاب، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442

أوضحت الوزارة أنه يجب على الطلاب والطالبات الحصول على جدول الاختبارات من المدرسة بشكل مبكر والالتزام بمواعيد الاختبار من حيث اليوم والوقت المحدد للاختبار ومدته، كما يجب التحقق من تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي وبرنامج مايكروسوفت تيمز بحساب الطالب المؤدي للاختبار النهائي، كما يجب العمل على تهيئة مكان مناسب لأداء الاختبار فيه، بحيث يكون هادئ وذو إضاءة جيدة.

كما يجب على كافة الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام العمل على تجهيز الوسائل اللازمة لأداء الاختبارات من حيث التأكد من سلامة الاتصال بخدمة الإنترنت، وامتلاك حاسب آلي أو جهاز ذكي وأقلام وأوراق، إلى جانب المحافظة على استقامة الظهر والجلوس على الكرسي جلسة صحية، وسيتم رصد الدرجات وإخراجها في نظام نور بالهوية الوطنية أو بالموقع المركزي.

تحديث: أعلنت وزارة التعليم عام عن أنه يتم استلام نسخة من نماذج الأسئلة والإجابة لكافة المواد الدراسية، إلى جانب متابعة سير عملية الاختبارات والتحقق والتأكد من سلامتها دون وجود أي مشاكل تواجه الطلاب والطالبات، ومتابعة أعمال التصحيح والمراجعة والرصد لإجابات الطلاب، ويتم تدقيق عملية الرصد للتأكد من مطابقة كشوف الدرجات المُستخرجة من منصة مدرستي التعليمية مع الكشوف المستخرجة من نظام نور المركزي.

تقديرات درجات الطلاب في نظام نور

يمكنكم التعرف على التقديرات الخاصة بدرجات الطلاب والطالبات في نظام نور من خلال الجدول التالي:

ممتاز من 45 إلى 50 جيد جداً من 40 إلى 44.75 جيد من 32.50 إلى 39.75 مقبول من 25 إلى 32.25 ضعيف 24.75 فأقل

تدقيق نتائج الطلاب في نظام نور واعتمادها

يتم تدقيق بيانات نظام نور المركزي بمراجعة البيانات الخاصة بالطلاب والطالبات بمطابقة الأسماء والبيانات بالهوية الوطنية أو جواز السفر بما هو مسجلاً في برنامج نور التعليمي، كما تقوم كل مدرسة من المدارس بالمملكة العربية السعودية بمراحل التعليم العام بتدقيق نتائج الطلاب لديها داخل المدرسة بعد أن يتم الانتهاء من اختبارات الفصلين الدراسيين الأول والثاني والدور الثاني.

وتبدأ عملية التدقيق للنتيجة بالتأكد من مطابقة أسماء الطلاب والطالبات والبيانات الخاصة بهم، والتأكد من صحة الأسماء باللغتين العربية والإنجليزية بواسطة لجنة التصحيح والمراجعة، بالإضافة إلى قيام كل معلم بتدقيق درجات الطلاب كافة الخاصة بمادته للتأكد من صحتها ورصدها بصورة صحيحة، ثم يوقع كل معلم على نتائج الطلاب بعد أن يتأكد من صحتها.

استخراج نتائج الطلاب في نظام نور

بعد الانتهاء من رصد الدرجات صحيحاً للطلاب والطالبات وتدقيق البيانات ومراجعتها في نظام نور للنتائج، فيتم طباعة المسودات ومراجعتها ثم حفظها في إدارة المدرسة بعد ختمها والتوقيع عليها من قبل قائد المدرسة والمدققين، ثم يتم إغلاق رصد الدرجات في نظام نور، ثم استخراج كشوف الطلاب المكملين وإعطاء الطالب إشعاراً بمواد الإكمال وموعد الاختبار الخاص بالدور الثاني، ثم إعلان نتائج الطلاب وتسليم كشوف الدرجات للناجحين.

ويتيح نظام نور لأولياء الأمور والطلاب والطالبات إمكانية الإطلاع على نتيجة الفصل الدراسي سواء كان ناجحاً أو مكملاً أو راسباً إلكترونياً عبر برنامج نور من خلال تعبئة بيانات المستخدم التي تتمثل في (اسم المستخدم وكلمة السر) التي حصل عليها من المدرسة، إلى جانب إمكانية الحصول على نسخة من إشعار مواد الإكمال موضحاً بها موعد الاختبار بالدور الثاني.

ويتم تسليم الطالب الناجح صورة من كشف الدرجات مع الاحتفاظ بالأصل بالملف الخاص به موقعاً ومختوماً، أما بالنسبة لطالب الصف الثالث الثانوي، فيتم تسليم أصل الكشف له مع الملف الخاص به محتوياً على أصول الوثائق السابقة باستثناء الطالب الذي تم حجز وثيقته لسبب مالي من جانب المدارس الأهلية، لذلك يجب إحضار مخالصة مالية منها، وفي حال كان الحجز لشئ أخر، فيقوم بإحضار خطاباً من إدارة التعليم.

نظام نور التسجيل في الصف الأول الابتدائي 1443

يقدم برنامج نور لكافة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور كافة الخدمات التعليمية الخاصة بتسجيل الأبناء ومتابعة الوضع الدراسي لهم بشكل مجاني، وذلك من أجل تسهيل الإجراءات المتبعة عند تسجيل الأبناء وتجاوز النظام التقليدي ومن ثم التحول إلى الحكومة الإلكترونية، وذلك بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين للتسهيل على المواطنين والمواطنات وتماشياً مع رؤية المملكة الكريمة 2030.

حيث يتم من خلال نظام نور لولي الأمر أو من حساب قائد المدرسة تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل عبر نظام نور 1442 دون الحاجة للذهاب إلى المدارس والمراكز الإشرافية لكافة مراحل التعليم العام، وقد أصدرت وزارة التعليم عام يوم الاثنين بتاريخ 28 ديسمبر 2020م الخطة الزمنية الخاصة بتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ الذي من المقرر أن يبدأ يوم الأحد بتاريخ 21 محرم 1442هـ الموافق لتاريخ 29 أغسطس 2021م.

كما أعلنت عن الخطة التنظيمية للتسجيل وأعمار الطلاب المستجدين المتوافر لديهم شروط القبول للتسجيل بالصف الأول للعام المقبل بمشيئة الله تعالى بالتعميم الصادر عنها، ومن يرغب في التعرف على مواعيد التسجيل في نظام نور لولي الأمر أو فترات التسجيل بالصف الأول الابتدائي 1443 يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني.

أعمار قبول الطلاب في الصف الأول الابتدائي 1443

ورد بالتعميم الصادر عن وزارة التعليم عام الخاص بتنظيم تسجيل الطلاب والطالب في أولى ابتدائي 1443هـ أعمار القبول للطلاب والطالبات، حيث يتم قبول الطلاب والطالبات ممن أكملوا 6 سنوات في موعد بدء العام الدراسي المقبل لعام 1443هـ أو أقل من ذلك بـ90 يوماً فقط، أي من كان تاريخ ميلاده في 23 ربيع الثاني 1437هـ الموافق لتاريخ 2 فبراير 2016م أو قبل هذا الموعد.

كما يتم قبول الطلاب والطالبات ممن تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يوماً كحد أقصى أي من كان تاريخ ميلاده خلال الفترة من 24 ربيع الثاني 1437هـ الموافق لتاريخ 3 فبراير 2016م وحتى تاريخ 25 رجب 1437هـ الموافق لتاريخ 2 مايو 2016م، ولكن يجب التحقق من معايير محددة بالتعميم.

تحديث: وفقاً للخطة الزمنية المحددة لتسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي لعام 1443، فقد تم البدء في إجراء المفاضلة بالمدارس للطلاب المسجلين في نظام نور 1442 اعتباراً من تاريخ 25 جمادي الثاني 1442 الموافق لتاريخ 7 فبراير 2021م، ويستمر حتى تاريخ 13 رجب 1442هـ الموافق لتاريخ 25 فبراير 2021م.

تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين

تم فتح باب التسجيل في الصف الأول الابتدائي للطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والأهلية التي تطبق للبرامج الدولية اعتباراً من تاريخ 11 جمادي الثاني 1442هـ الموافق لتاريخ 24 يناير 2021م.

ويستمر التسجيل لهذه الفئة مفتوحاً حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد للتسجيل وإقفال باب التسجيل في تاريخ 19 صفر 1443 الموافق لتاريخ 26 سبتمبر 2021م، أما عن أعمار الطلاب والطالبات، فيشتمل على من هم أعمارهم ست سنوات أو أقل بتسعين يوماً وحتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر كحد أقصى.

تحديث: بدأ نظام نور التعليمي اليوم السبت بتاريخ 27 مارس 2021م الموافق لتاريخ 14 شعبان 1442هـ في استقبال طلبات تسجيل فئة جديدة من الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443، ويمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين “أبناء القبائل النازحة والتركستان والبلوش ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الجالية اليمنية وأبناء الدبلوماسيين”.

نظام نور تسجيل رياض الأطفال

أصدرت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية تعميم تنظيم تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، وقد حددت مواعيد التسجيل في نظام نور لولي الأمر، حيث يبدأ تسجيل رياض الأطفال في نظام نور اعتباراً من 25 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 7 أبريل 2021م، ويستمر التسجيل في نظام نور على مدار العام الدراسي.

كما أوضحت الوزارة السن المحدد للقبول في مرحلة رياض الأطفال، حيث يتم قبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال في كل مستوى وفق تواريخ الميلاد التالية:

المستوى الأول من 23 محرم 1439هـ الموافق 13 أكتوبر 2017م إلى 22 محرم 1440هـ الموافق 2 أكتوبر 2018م المستوى الثاني من 23 محرم 1438هـ الموافق 24 أكتوبر 2016م إلى 22 محرم 1439هـ الموافق 12 أكتوبر 2017م المستوى الثالث من 23 محرم 1437هـ الموافق 5 نوفمبر 2015م إلى 22 محرم 1438هـ الموافق 23 أكتوبر 2016م

أما عن مهام الإدارات المعنية بالتسجيل في مرحلة رياض الأطفال، فسوف تتولى كل الإدارات المعنية “إدارة الاختبارات والقبول – إدارة رياض الأطفال – إدارة التخطيط المدرسي” في إدارة التعليم مهامها وفق الصلاحيات المحددة في نظام نور المركزي، ومن خلال رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر الرسمي المرفق، يمكنكم دخول برنامج نور التعليمي.

طريقة طباعة شهادات الطلاب نظام نور برقم الهوية 1442

يمكن تفعيل طباعة شهادات الطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي في نظام نور المركزي 1442هـ عن طريق التالي:

اعتماد المهارات من خلال النقر على المهارات > اعتماد تقييم الطلبة في الفصل.

إغلاق الدرجات من خلال الاختبارات > إغلاق إدخال الدرجات للصفين الأول والثاني الابتدائي في حال ظهور “إغلاق درجات الدور الثاني”.

وعند الإغلاق تظهر رسالة “لا يمكن إغلاق درجات الدور الثاني لوجود طلاب محولين لقرار لجنة”، ويجب هنا إنهاء وضعهم عن طريق المهارات > الاعتماد النهائي للطلاب الذين لديهم ضعف في مادة أو أكثر > إضافة لجنة المعلمين > قرار اللجنة، ويجب مراعاة أن الطالب ينتقل إلى صفاً أعلى في حال إتقان 75% من مهارات كل مادة من المواد الدراسية.

ويجب أن تكون كافة مهارات الحد الأدنى من ضمنها، لذلك يجب بعد البرامج العلاجية أن يتم تعديل المهارات وفق مستويات الإتقان الثلاث أو غير متقن وبالتالي في حال إبقاء الطالب غير متقن وظهوره في قرارات اللجنة يتم الاختيار له في قرار اللجنة يبقى في صفه.

ترفيع الطلاب من شؤون الطلاب > الطلاب > لتعيين صفوف الطلبة في العام الجديد “في أعلى الصفحة” لتفعيل ترفيع الطلاب من العام الحالي إلى العام المقبل “أنقر هنا”، يتم الترفيع أولاً.

طباعة شهادات الطلاب من خلال النقر على تقارير > تقارير الطلاب > شهادات الطلبة.

تسجيل نظام نور رياض الأطفال 1443

قبل قيام ولي الأمر بالدخول إلى نظام نور ولي الأمر لتسجيل طفل في مرحلة رياض الأطفال 1443، يجب أولاً التعرف على بعض النصائح التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم عام، حيث سيتم تسجيل كافة أطفال المستوى الثاني على قوائم الانتظار، وسوف يكون قبولهم في تاريخ 7 محرم 1443هـ طبقاً للشواغر المتاحة في هذا الوقت، وذلك بعد أن يتم استيفاء قبول الأطفال المسجلين في المستوى الثالث.

ويجب التأكد من رقم الهاتف الجوال المسجل لدى نظام نور ولي الأمر لكي تصلك رسالة القبول من خلاله، ويجب الاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة السر (بيانات الحساب الشخصي) الذي ستسجل به الطفل، وذلك لأن كافة العمليات التي تتم بعد ذلك سوف تتم من هذا الحساب.

وبالنسبة للأطفال بالمستوى الثاني يقومون برفع مباشرة إلى المستوى الثالث بنفس الروضة، وليس هناك داعٍ لإعادة التسجيل مرة أخرى في نظام نور للتعليم عن بعد، ولا تقم بإضافة الطفل على مقاعد الانتظار بالروضة في حال تم تسجيله بالروضة المرغوب بها، وذلك لأن تسجيل الطفل على مقاعد الانتظار يعني أن الملف الإلكتروني الخاص به سوف ينتقل بشكل مباشر إلى روضة الانتظار في حال أتيح بها مقاعد.

نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول 1442

استكمالاً للتعليمات الخاصة بمرحلة رياض الأطفال، ففي حال تم تسجيل الطفل في روضة أساسية وروضة انتظار، وتكيف الطفل بروضته ولا ترغب في تغييرها، فيجب حذف تسجيل الطفل في روضة الانتظار.

ويجب العلم أنه لا يوجد نقل مباشر بين الروضات، ولكن يتيح نظام نور لولي الأمر الراغب في تغيير القيام بالتالي (إعادة التسجيل عن طريق النقر على أيقونة “تسجيل طالب جديد” للطفل المُسجل بالعام الدراسي الماضي 1442هـ – تعديل التسجيل للطفل الذي تم تسجيله خلال العالم الدراسي 1443هـ.

ويتم ذلك عن طريق دخول نظام نور من نفس الحساب المسجل به الطفل مُسبقاً والنقر على أيقونة “تعديل”)، ومن يرغب في الحصول على رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر 1442 يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

استخراج شهادات الطلاب المتوسطة في نظام نور

تمر خطوات استخراج شهادات الطلاب المتوسطة من نظام نور لنتائج الطلاب بعدد من المراحل، حيث يجب التأكد أولاً من اكتمال الدرجات للطلاب والطالبات عن طريق أيقونة التقارير، ثم اختيار التقارير الإحصائية، ثم النقر على تقرير البيانات المفقودة، وسيتم مراجعة درجات الطلاب والطالبات وفق ما ورد بقواعد المراجعة النهائية المعتمدة في دليل نظم وإجراءات الاختبارات الصادرة عن وزارة التعليم عام.

ويتم إدخال الدرجات للطلاب عند المراجعة النهائية عن طريق الشاشة المخصصة “الدرجات” ثم النقر على إدخال درجات المراجعة، ويتم البحث في مواد الإكمال، وفي حال حصول الطالب أو الطالبة على نفس الدرجة، يتم تكرار نفس الدرجة بخانة درجة المراجعة، أما في حال حصول الطلاب على درجة أقل من أو أعلى من الدرجة المرصودة في نظام نور لنتائج الطلاب 1442، يتم تدوين الدرجة التي حصل عليها الطالب بعد إتمام المراجعة.

دخول نظام نور ولي الأمر 1442

تم إتاحة استقبال طلبات تسجيل الطلاب خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في نظام نور لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ اعتباراً من تاريخ 4 شوال 1442هـ الموافق لتاريخ 16 مايو 2021م، ويستمر تسجيل الطلاب المستجدين حتى تسديد الشواغر أو حلول الموعد المقرر لإغلاق التسجيل بتاريخ 19 صفر 1443هـ، ومن خلال اتباع رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر الرسمي المرفق يمكنكم تسجيل الأبناء.

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