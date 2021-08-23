سجلت نيوزيلندا يوم الاثنين 35 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات خلال التفشي الحالي إلى 107 حالات.
وقالت وزارة الصحة في بيان إن من بين الإصابات الجديدة كانت 33 إصابة في أوكلاند أكبر مدن نيوزيلندا وإصابتين في العاصمة ولنجتون.
وتخضع نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها 5.1 مليون نسمة لعزل عام صارم حتى منتصف ليل الثلاثاء مع اتساع تفشي المرض خارج المدينتين الرئيسيتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيوزيلندا تسجل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.