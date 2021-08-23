نيوزيلندا تسجل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت نيوزيلندا يوم الاثنين 35 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات خلال التفشي الحالي إلى 107 حالات.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن من بين الإصابات الجديدة كانت 33 إصابة في أوكلاند أكبر مدن نيوزيلندا وإصابتين في العاصمة ولنجتون.

وتخضع نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها 5.1 مليون نسمة لعزل عام صارم حتى منتصف ليل الثلاثاء مع اتساع تفشي المرض خارج المدينتين الرئيسيتين.