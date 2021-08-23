قرار عاجل من حكومة نيوزيلندا لمواجهة شبح دلتا كورونا

جدة - نرمين السيد - وحذرت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، فى تصريحات سابقة، من أنه سيكون هناك مزيد من الحالات بالنظر إلى نشاط المصابين، مضيفة "هناك مزيد الذى يتعين القيام به للمساعدة فى الكشف عن هذا اللغز".
وقالت: "قدرتنا على تأكيد أن هذه حالة مرتبطة بتفشى نيو ساوث ويلز، تمنحنا كثيرا من الدلائل للاحتواء بأسرع ما يمكن".
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