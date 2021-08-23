البنتاجون يأمر بتنشيط الأسطول الجوى للمساعدة فى عمليات الإجلاء من أفغانستان

وأوضحت الوزارة أن من شأن هذا الأمر تنشيط 18 رحلة تجارية للمساعدة فى جهود الإجلاء من خلال عدد من الشركات من بينها "أمريكان إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز".
وكان قد تم استحداث هذا الأسطول فى عام 1952 فى أعقاب عمليات النقل الجوى فى برلين فى الحرب العالمية الثانية.
وذكرت الوزارة أن هذه هى المرة الثالثة التى يتم فيها تنشيط هذا الأسطول فى تاريخه، حيث كانت أول مرتين خلال عمليات عاصفة الصحراء.
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