جريمة مروعة تهز تونس.. دماء في ساحة باردو

وقعت جريمة بشعة في العاصمة التونسية، مساء الأحد، عندما أقدم رجل على قتل زوجته وطفليها قبل أن يقدم على الانتحار.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الجريمة وقعت في منطقة باردو، وسط تونس العاصمة.
وأضافت أن الرجل، وهو عازف موسيقي، قتل زوجته وولديه ذبحا، أحدهما حصل أخيرا على شهادة الثانوية العامة.
ونجت ابنة القاتل من الموت المحقق، إذ لم تكن موجودة في المنزل وقت وقوع الجريمة.
وذكرت تقارير إعلامية أن المنتحر كان يعاني من اضطرابات نفسية.
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