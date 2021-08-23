غوارديولا يكشف موقف مانشستر سيتي من "خليفة أغويرو"

قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل غلق باب الانتقالات الصفية إن ناديه لم يحسم بعد قرار التعاقد مع مهاجم جديد بديل لسيرخيو أغويرو.

وتعاقد سيتي مع جاك غريليش صانع لعب أستون فيلا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (136.49 مليون دولار) في صفقة قياسية بريطانية، لكنه يفتقر لوجود بدائل في مركز المهاجم بعد رحيل أغويرو.

وانتهى تعاقد أغويرو مع سيتي بنهاية الموسم الماضي، ولم يرغب الطرفان في تمديد التعاقد، لينتقل المهاجم الأرجنتيني إلى برشلونة.

ومع غلق باب الانتقالات الصيفية في نهاية الشهر الجاري، فإنه لم يعد يتبقى غير القليل من الوقت لتدعيم الصفوف.

وقال غوارديولا: "عندما قررنا عدم تمديد عقد أغويرو وسأل الناس ماذا سنفعل، قلت في مرات عديدة إن هذا سيعتمد على السوق. ربما نشتري وربما لا. نحن لا نزال في الموقف ذاته".

وأضاف "يتبقى 10 أيام على (غلق) باب الانتقالات. سنرى ما سيحدث وهذا سيعتمد أيضا على توقيت اتخاذ القرار".

وتابع: "إذا بقيت التشكيلة كما هي سأكون أكثر من سعيد بالفريق. لكن بكل تأكيد فإن النادي لديه التزام وواجب باللعب بشكل أفضل، وأن نشعر أنه لا يزال بوسعنا الفوز بلقب الدوري".

وفاز سيتي 5-صفر على نوريتش سيتي في الجولة الماضية، ليعوض خسارته في الجولة الافتتاحية بهدف دون رد أمام توتنهام هوتسبير.

ويلعب سيتي في الجولة الثالثة على أرضه، السبت المقبل، أمام أرسنال الذي بدأ الموسم بشكل كارثي وخسر في أول مباراتين أمام برنتفورد الوافد الجديد وتشلسي بطل أوروبا ولم يسجل بعد أي هدف.

ويتولى ميكل أرتيتا قيادة أرسنال بعدما كان يعمل كمساعد للمدرب غوارديولا في مانشستر سيتي.