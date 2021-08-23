موريباك 2021 ابريف brevet نتائج امتحانات شهادة ختم الدروس الاعدادية في موريتانيا

موريباك 2021 ابريف، يزداد البحث عن نتائج ابريف 2021 موريتانيا عبر موقع موريباك brevet mauribac 2021 وزارة التهذيب الوطني. حيث نشرت العديد من الاخبار عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن قرب موعد نشر لوائح المترشحين لشهادة ختم الدروس الإعدادية في موريتانيا بعدما اجتاز الطلاب الطالبات الامتحانات النهائية للسنة الدراسية الحالية 2020-2021 في الأيام القليلة الماضية في ظروف جد حسنة وفرتها وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي. وحاليا الطلاب واولياء امورهم في حالة من الترقب والتوتر الشديد في انتظار الإعلان الرسمي عن نتائج بريفه 2021 والتي تعد مرحلة مهمة جدا في حياة كل طالب موريتاني من اجل تحديد مساره الدراسي. ومن خلال الاسطر التالية من هذا المقال سنتعرف على الرابط الرسمي لنتائج ابريف 2021 وكيفية الحصول على النتائج بشكل الكتروني.

موريباك 2021 ابريف

أكدت وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعلمي انها تعمل ليل نهار من اجل الإعلان الرسمي عن نتائج امتحانات شهادة ختم الدروس الإعدادية للعام الدراسي 2021 في وقتها المحدد كما قامت بتفعيل رابط نتائج بريف 2021 الذي يستطيع من خلاله كل طالب الحصول على نتيجته الكترونيا ودرجات في جميع المواد التي امتحن فيها دون عناء التنقل خارج المنزل.

خطوات الاستعلام عن نتائج ابريف 2021

ازدادت معدلات البحث في الأيام الأخيرة بدولة موريتانيا عن كيفية الحصول على نتائج بريفه 2021. حيث يريد كافة الطلاب واوليائهم الحصول على نتائجهم بعدما حددت وزارة التهذيب الوطني الموعد الرسمي لدخول المدارس للعام الدراسي 2022. ويمكن الاطلاع على نتائج ابريف 2021 عبر موقع موري باك او من خلال الخطوات التالية:

الخطة الأولى: الانتقال إلى موقع وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية

بعدها الخطوة الثانية: يجب على الطالب اختيار طريقة البحث بالمؤسسة

الخطوة الثالثة: تحديد اسم ولاية الطالب والمقاطعة التي يدرس فيها

ثم الخطوة الرابعة: تحديد اسم المدرسة التي يزاول الطالب دراسته فيها

وأخيرا الخطوة الخامسة: النقر على عبارة بحث وسوف يحصل الطالب على نتيجته بكل سهولة

وزارة التهذيب الوطني

نظرا للظروف الاستثنائية التي مرت بيها المرحلة التعليمية في كافة دول العالم. سعت وزارة التهذيب الوطني في موريتانيا إلى توفير منصة الكترونية يستطيع من خلالها كافة الطلاب في جميع الاطوار التعليمية على مستوى التراب الوطني الموريتاني الاستعلام عن نتائجهم الكترونيا وبكل يسر وسهولة تامة كما يمكن الحصول على لوائح المترشحين لشهادة ختم الدروس الإعدادية عبر موقع موريباك 2021 ابريف.