بريطانيا تعتزم إجلاء 6 آلاف شخص من أفغانستان هذا الأسبوع

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم الأحد، أن المملكة المتحدة ستكثف إجلاء رعاياها إضافة إلى مواطنين أفغان من أفغانستان اليوم الاثنين، بموجب خطة لنقل ما يصل إلى ستة آلاف شخص إلى خارج البلاد هذا الأسبوع.





وقالت صحيفة ذا تايمز، إن الجيش مدد الموعد النهائى لأخر رحلة إجلاء يقوم بها سلاح الجو الملكى البريطانى من الثلاثاء إلى الجمعة أو السبت. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، أن بريطانيا أجلت أكثر من 5.700 شخص من أفغانستان منذ 13 أغسطس. دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قادة مجموعة الدول السبع لعقد محادثات عاجلة، يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة الوضع فى أفغانستان، مشددا على أهمية التكاتف الدولى لضمان عمليات إجلاء آمنة من هناك.

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