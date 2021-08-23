إصابات كورونا عالميا تتجاوز 211 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى العالم 211.790.984 وإجمالى الوفيات 4.430.661.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ628.498 حالة وفاة، وبلغ إجمالى الإصابات فيها 37.707.613.

تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ574.527 حالة وفاة، وإجمالى الإصابات 20.570.891.