إخماد 107 حرائق غابات فى روسيا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الروسية عن إخماد حرائق فى غابات بمساحة نحو 130 ألف هكتار، خلال الـ 24 الساعة الماضية، بينما لا تزال الحرائق ممتدة وسط جهود حثيثة لإخمادها فى 1.2 مليون هكتار أخرى.





وقالت مؤسسة "أفياليس أوخرانا"، فى بيان لها، اليوم الإثنين، إن قوات مكافحة الحرائق تمكنت يوم أمس الأحد من إخماد 107 حرائق فى الغابات على مساحة 130.104 هكتارات. وأضاف البيان، أنه حتى الساعات الأولى من اليوم لا تزال فى روسيا تندلع 163 حريقا فى الغابات على أراض تبلغ مساحتها 1.189.186 هكتارا. جدير بالذكر، أنه تأتى معظم هذه الأراضى من نصيب منطقة ياكوتيا التى تستعر فيها 34 حريقا واسعا بمساحة 1.032.667 هكتارا.

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