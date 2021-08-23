5 سبتمبر .. المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعقد ملتقى حول الصكوك السيادية

جدة - نرمين السيد - تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إحدى المنظمات المتخصصة لـ جامعة الدول العربية، بالتعاون مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، الملتقى العربى الأول حول "الصكوك السيادية ودورها فى تنمية المجتمعات العربية".





يعقد الملتقى، خلال الفترة من 5 إلى 6 سبتمبر المقبل، برعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وقالت المنظمة العربية، فى بيان لها، اليوم الإثنين، إن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التى تواجه الصكوك السيادية، نظرًا لحداثة التجربة فيها، ولكثرة الأسئلة والاستفسارات التشريعية حولها، وكذلك التعرف على التجارب الدولية فى هذا الشأن وكيفية الاستفاد منها .

وأوضح البيان أن المحور الأول لـ الملتقى يشمل واقع وتشريعات وتحديات الصكوك السيادية فى العالم العربى كأداة تمويلية معاصرة "قراءة فى قوانين الصكوك السيادية"، والمحور الثانى هو "الصكوك السيادية وأثرها فى التنمية الاقتصادية، وخصوصا فى ظل الجوائح والأزمات".

ولفت البيان إلى أن المحور الثالث، يشمل "القواعد والمعايير الخاصة بتقويم حق الانتفاع أو تأجير الأصول فى إصدار الصكوك السيادية"، أما المحور الرابع يتضمن "نماذج لإصدارات الصكوك السيادية فى البلدان العربية والدولية".