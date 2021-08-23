رئيس أوكرانيا يأمر بحجب مواقع إلكترونية لـ12 شركة روسية

جدة - نرمين السيد - ونشر مكتب زيلينسكى المرسوم الذى يصادق على قرار مجلس الأمن القومى الأوكرانى لحجب مواقع الشركات الـ12، بينها صفحات وسائل إعلام وجمعيات تاريخية وخيرية، إضافة إلى موقعين تقول كييف إنهما على صلة برئيس جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد، دينيس بوشيلين.

ويأتى هذا الإجراء فى ظل توتر سياسى كبيرا يسود العلاقات الأوكرانية الروسية منذ أحداث 2014 فى كييف، التى أسفرت عن تغير السلطة فى أوكرانيا جراء مظاهرات، اعتمد بشكل كبير على القوى القومية المدعومة غربيا.

ومنذ ذلك الحين تشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا أزمة عسكرية سياسية أوكرانية-أوكرانية، كما أسفرت تلك الأحداث عن توتر بالغ فى شبه جزيرة القرم التى تقطنها أغلبية روسية ليتم فى مارس 2014 إجراء استفتاء شعبى صوت لصالح عودة المنطقة إلى حضن روسيا.