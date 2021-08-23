مقتل 30 من مسلحى طالبان فى كمين نصبته لهم قوات من حركة مناهضة

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "اكسبريس" البريطانية أن عمليات المقاومة اندلعت ضد طالبان بالقرب من العاصمة الأفغانية كابول، وسط مؤشرات على أن الصراع لم ينتهى بعد.

وسيطرت طالبان على البلاد الأسبوع الماضى بعد انهيار الجيش الوطني.

وقال المتحدث بإسم المقاتلين ضد طالبان الذى تم الإشارة إليه باسم "عباسين": "لقد حاصروا قوات طالبان فى المقاطعات الشمالية، وخاصة فى بنجشير وإقليم بجلان. انهارت ثلاث مناطق على الأقل أمام قوات المقاومة هذه".

وتابع: "لقد أكدوا بالفعل أنهم سيقاتلون طالبان وطلبوا من الغرب دعمًا بالأسلحة والذخيرة".

وأظهرت الصور المنشورة على الإنترنت ونقلتها الصحيفة مشاهد احتفال الحشود حيث حل العلم الأفغانى الأحمر والأخضر والأسود محل راية طالبان فوق المبانى الحكومية.

وأظهر مقطع فيديو حديث أحمد مسعود، نجل القائد الأفغانى أحمد شاه مسعود، وهو يستقل طائرة هليكوبتر حيث يقال إن مسعود يحشد القوات لبدء مقاومة طالبان.

وهناك تكهنات بأن عددا من السياسيين الأفغان البارزين يعيدون تجميع صفوفهم فى وادى بنجشير بعد أن أعلن نائب الرئيس أمر الله صالح دعمه للسيد مسعود عبر تويتر.

وقال أيضا: "لن أنحنى أبدا أبدا وتحت أى ظرف من الظروف لإرهابيى طالبان .. لن أكون أبدا تحت سقف واحد مع طالبان .. أبدا".​