فيضانات تجتاح تينيسى الأمريكية و21 قتيلا و50 مفقودا

جدة - نرمين السيد - وأكد مسؤول بمكتب قائد شرطة مقاطعة همفريز عدد القتلى والمفقودين، وقال إن "السلطات تقوم بعمليات بحث من منزل إلى منزل فى المنطقة". وتسبب هطول الأمطار بغزارة حتى بلغ منسوب المياه فى بعض المناطق 43 سنتيمترا فى حدوث فيضانات جارفة بعد ظهر يوم السبت. وكانت أشد المناطق تضررا بلدة ويفرلى التى تقع على بعد 88 كيلومترا إلى الغرب من ناشفيل عاصمة الولاية. وتسببت الفيضانات فى استحالة السكن فى مئات المنازل بالمنطقة.

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