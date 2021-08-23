موقع التنسيق الالكتروني 2021 لتسجيل رغبات الطلاب بالخطوات

موقع التنسيق الالكتروني 2021، بدئت المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2021 اليوم وسوف تستمر حتى يوم الخميس 25 أغسطس 2021، وقد ظهرت بعض المؤشرات الأولية للمرحلة الأولى وقد ظهر انخفاض كبير للحد الأدنى للكليات والجامعات المصرية بالمقارنة مع نسب العام الماضي، وانخفض الحد الأدنى بسبب انخفاض مجاميع الطلاب، فكانت المؤشرات الأولية كالتالي: الطب 91% والهندسة 80% والإعلام 88%، وقد أعلن الوزير عن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى وهي 88.4% لشعبة العلوم، والرياضيات بنسبة 80%، أما عن شعبة الأدبية 78%، وللعلم أنه سيتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى يوم 28 أغسطس لعام 2021.

موقع التنسيق الالكتروني 2021 فعلت الوزارة موقع التنسيق الالكتروني 2021 وعلى الطالب اتباع بعض الخطوات التالية لتسجيل رغبات المرحلة الأولى، وتتم الخطوات كالتالي: الدخول على رابط التنسيق الإلكتروني 2021.

يقوم الطالب بتسجيل البيانات الخاصة به مثل رقم الجلوس والرقم السرى، وهذه الأرقام موجودة على استمارة النجاح الذي حصل عليها الطالب من المدرسة الذي يتبعها.

تظهر استمارة أمام الطالب عليهم كتابة 60 رغبة بها لا حصر لها، وعليه اختيار الكليات والجامعات الأقرب للموقع الجغرافي الخاص به.

قم بترتيب الرغبات بالاستمارة حسب الأقرب لك.

بعد أن تنتهي من ترتيب الرغبات وتسجيلها والتأكد من كتابة الكليات التي ترغب بها في الأول قم بمراجعة قائمة الرغبات كاملة واضغط بعضها على تأكيد التسجيل.

اضغط على تسجيل الرغبات وانتظر إعلان نتيجة المرحلة الأولى يوم 28 أغسطس 2021. مؤشرات التنسيق عبر موقع التنسيق الالكتروني 2021 مؤشرات التنسيق عبر موقع التنسيق الالكتروني 2021 بعد انطلاق المرحلة الأولى صباح اليوم، وبدء الطلاب فعليًا في تسجيل الرغبات الخاصة بهم حسب رغباتهم وحسب المكان الأقرب لهم، اتضح لدينا أن هناك انخفاض في الحد الأدنى للكليات الطبية وجميع كليات المرحلة الأولى، وجاءت مؤشرات بعض الكليات كالتالي: الطب البشري 91.8%.

طب الأسنان 90.5%.

طب بيطري 87.5%.

الصيدلة 90.1%.

علاج طبيعي 90%.

كلية علوم 86.5%.

هندسة بترول 90.2%.

الهندسة 80.8%.

الاقتصاد والعلوم السياسية 87.4%.

الألسن 89.5%.

الإعلام 88.4%.

الأثار 85.4%.

الأداب 79%.

التجارة 64.6%.

الحقوق 62.7%. ويقوم الطلاب على مدار الساعة بتسجيل الرغبات الخاصة بهم ويقوم الموقع باستقبال استمارات تسجيل الطلاب، وللعلم أن الموقع أتاح للطالب تعديل رغباته إلى يوم 25 أغسطس 2021، وعليه التأكد من رغباته قبل انتهاء مدة التسجيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موقع التنسيق الالكتروني 2021 لتسجيل رغبات الطلاب بالخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.