طالب جديد بنظام نور كيفية التسجيل وتسجيل ولي الأمر وحملة النقل المدرسي

تسجيل طالب جديد بنظام نور وخطوات التسجيل بالتفاصيل، حيث أن قام عدد من المتخصصين بشرح خطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور، وكان ذلك مع بداية تنفيذ المرحلة الزمنية الجديدة حتى يتم التقديم في الصف الأول الابتدائي في عام 1443 هجريا، وضمن هذا مراحل عديدة منها تسجيل نظام نور الأول الابتدائي و،التي تكون أعمارهم منذ سن ستة سنوات أو اقل قليلا، حتي سن إحدى عشر عاما وهذا يضمن الأطفال السعوديين وغير السعوديين، وقد تم تقسيم طلبات التقديم إلى مراحل عديدة خلال الشهور القادمة إلى انتهاء التقديم الإلكتروني للطلاب، ويوجد حالات خاصه يتم تسجيلها من خلال حساب ولى الأمر عن طريق الحساب الخاص بقائد المدرسة، ويتم تسجيل الطلاب المستجدين وفيما يلي تفاصيل تسجيل والخطوات.

تسجيل طالب جديد بنظام نور

لتسجيل طالب جديد في نظام نور التعليمي تقوم بنفس الطريقة التي يتم تنفيذها كل عام دراسي جديد، وحتي يتمكن ولى الأمر من تنفيذ هذه الخطوات عليه صنع حساب نظام نور ولى الأمر على نظام نور المركزي، وهذه الخطوات هي التي ينبغي تنفيذها عند تسجيل طالب جديد لولى الأمر إذا لم يكن لديه حساب في نظام نور المركزي.

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ينبغي على ولى الأمر أولا الدخول على موقع نظام نور الإلكتروني

ثم عليه اختيار تسجيل ولى أمر جديد.

وبعدها عليه الاطلاع على الخطة الزمنية والتسجيل.

ثم كتابة جميع البيانات اللازمة وتتضمن رقم الهوية، أو رقم الإقامة في حالة إن كان ولى الأمر غير سعودي.

ثم عليه إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم تسجيل الدخول.

تظهر شاشة تدقيق البيانات.

قم بتسجيل دخولك من جديد ثم سجل بيانات الطالب التي تضمن رقم هويته أو إقامته.

ثم وضح صلة القرابة، وفي حالة أن كانت غير أب يطلب النظام منك رقم الهوية أو إقامة المستخدم.

ادخل بيانات الطالب مثل الجنسية وتاريخ الميلاد أو الإقامة للمقيم ثم التأكيد .

أولا عليك الدخول على نظام نور من حساب ولي الأمر.

ثم قم بالتعرف على البيانات إن كان هناك تسجيل لأبناء سابقين.

وبعدها اختار تسجيل الأبناء.

ثم قم باختيار تسجيل طالب جديد.

وبعدها عليك تسجيل بيانات الطالب وتتضمن رقم السجل وتاريخ الميلاد، حتى يسترد النظام البيانات.

ثم اكتب اسم الطالب باللغة الإنجليزية واسم العائلة.

وعليك معرفة أن أي خانة بها علامة النجمة فهي إجبارية الدخول.

ثم بتحديد جنسية الطالب والأم.

ادخل البيانات الخاصة بالسكن والاتصال.

عليك اختيار المدرسة والإدارة أو المنطقة التعليمية.

وبهذا تكون قد نجحت في تسجيل طالب جديد في نظام نور

تسجيل ولى الأمر في النظامخطوات تسجيل الطلاب الجدد

وفي المرحلة الثانية من القبول للعام الدراسي القادم 1443 هـ، منذ يوم الجمعة الماضية، لقد تم استلام طلبات لتسجيل الطلاب الجدد ، وتم التقديم عن طريق رقم الهوية في نظام نور، وذلك حسب الجدول الزمني الذي قامت وزارة التربية والتعليم الإعلان عنه في وقت سابق.

وتتضمن هذه المرحلة التسجيل لأبناء الطلبة السعوديين من آباء غير سعوديين، وأبناء الطالبات السعوديات الغير حاصلات على مؤهل أكاديمي من المدارس الحكومية والتلاوة.

التسجيل في حملة النقل المدرسي عبر نظام نور

حيث قام مدير عام التعليم بجد بتدشين حملة للاشتراك في خدمة النقل المدرسي والتي تحتوي على أكثر من 700 حافلة نقل. كما يتمكن كل من يريد التسجيل في حملة النقل المدرسي بالدخول على موقع نظام نور. والقيام بتسجيل الاسم داخل الحملة المنطلقة للنقل المدرسي وكذلك الاتصال على تطوير للنقل 8001231000. كما يتم الاشتراك برسوم رمزية وكذلك يتم إعفاء التربية الخاصة وأصحاب الضمان الاجتماعي.