انت الان تتابع تفاصيل خبر بالتزامن مع دخول الدراسة بالسعودية.. خطوات تحويل منصة مدرستي إلي تطبيق والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - خطوات تحويل منصة مدرستي إلي تطبيق هو ما يبحث عنه أولياء الأمور والطلاب في الفترة الحالية في المملكة العربية السعودية حث أن منصة مدرستي هي من أهم المنصات المتميزة التي خصصتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على أرواح وصحة وسلامة الطلاب، فقد تم إطلاق المنصة لتكون وسيلة فعالة وآمنة للتعليم عن بعد لكافة الطلاب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

خطوات تحويل منصة مدرستي إلي تطبيق

وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم في السعودية المنصة عقب إعلان تعليق الدراسة في المدارس منذ عام ٢٠٢٠ نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد حيث تم إيقاف الدراسة بمؤسسات التعليم العام والخاص والأهلي والجامعي، وتم تفعيل نظام الدراسة عن بعد حتى يتمكن الطلاب من متابعة الدراسة في كافة المراحل التعليمية دون أن يحدث خلل في تلقى الطلاب المقررات المخصصة لهم على مدار العام.

منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب

ويتم الدخول على منصة مدرستي للطالب من خلال البريد الإلكتروني الخاص به وكلمة المرور ثم تظهر له الفصول الافتراضية من هنا.

منصة مدرستي وزارة التعليم

ويعتبر فكر منصة مدرستي الذي أطلقته المملكة فكر متطور في ظل رؤيتها للتطوير ٢٠٣٠، بحيث تكون نظام إدارة تعلم إلكتروني، يضم العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي تدعم عمليات التعليم والتعلم، وتسهم في تحقيق الأهداف التعليمية للمناهج والمقررات، كما تدعم تحقيق المهارات والقيم والمعارف للطلاب والطالبات لتتواءم مع المتطلبات الرقمية للحاضر والمستقبل.

منصة مدرستي الصفحة الرئيسية نظام مايكروسوفت

ونجد انه وبالتزامن مع عودة المدارس تم الإفصاح عن كون إمكانية تحويل منصة مدرستي إلي تطبيق عبر ميكروسوفت، لأنه من ضمن مميزات ميكروسوفت إيدج تحويل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات تكون ضمن البرامج في الويندوز.

خطوات تحويل منصة مدرستي إلي تطبيق

وكي يتم تحويل منصة مدرستي إلى تطبيق يتم الدخول على المنصة، الضغط على الثلاث نقاط في الأعلى، النزول إلى التطبيقات، نختار تثبيت هذا الموقع كتطبيق، ويتم بذلك تحويل منصة مدرستي إلى تطبيق وسيتم إضافة الموقع للبرامج الموجودة في جهاز الكمبيوتر.