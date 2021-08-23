البرلمان العربى يدين هجوم ميليشيا الحوثيين على مدينة خميس مشيط بالسعودية

جدة - نرمين السيد - أدان البرلمان العربى، الهجوم الذى نفذته ميليشيا الحوثى اليوم بإطلاق طائرة مسيرة على مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، مطالباً المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته والتدخل الفورى والعاجل لردع هذه الميليشيا والكف عن استهدافها المتكرر للمدنيين فى المملكة العربية السعودية.





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