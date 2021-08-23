رابط التقديم لكلية الشرطة موقع وزارة الداخلية 2021 academy.moi.gov.eg

رابط التقديم لكلية الشرطة 2021 حيث تزايد البحث كثيرا من اطلاب الثانويه العامه ومن اولياء الامور الذين يرغبون في الحاق ابنائهم لكليه الشرطه وكانت وزاره الداخليه قد أعلنت رسميا عن قبول دفعه جديده من الطلاب الناجحين في الثانويه العامه وقد حددت شرط القبول الحد الادنى في المجموع 65 في المئه للطلاب الحاصلين على الثانويه العامه هذا العام وسوف تبدا وزاره الداخليه في تلقي الطلبات من الطلاب الراغبين في الالتحاق بها كليه الشرطه لجميع طلاب الثانويه العامه الناجحين بحد ادني 65 في المئه وما يعادل من الطلاب الناجحين في الثانويه الازهريه والطلاب الحاصلين على ليسانس حقوق.

أعلنت وزاره الداخلية عن مواعيد التقديم في كليه الشرطه والرابط الالكتروني الذي يمكن من خلال قيام الطلاب التقديم للكليه حيث تقبل كليه الشرطه الطلاب الناجحين في الثانويه العامه و الثانويه الازهريه خلال العام الدراسي الحالي 2021 والعام الدراسي السابقايضا كما يمكن قبول طلاب البكالوريس في عدة تخصصات وحددت الوزارة مجموع 65 في المئه بالنسبه لطلاب الثانويه العامه الذين يريدون التقدم حيث يتم تسجيل اطلاب الثانويه العامه عبر رابط موقع وزاره الداخلية وبعد ذلك ينتظر الطالب حتى موعد الاختبار وسيكون موعد التقديم لكليه الشرطه بدايه من يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021 ويستمر حتى يوم الخميس 12 اغسطس 2021 و بالنسبه لطلاب الثانويه العامه فيكون التقديم لكليه الشرطه اعتبارا من يوم 12 اغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل لجميع الراغبين من الذكور او الفتيات.

رابط التقديم كليه الشرطة 2021شروط القبول في كليه الشرطة

من ابرز الشروط التي اعلنت عنها وزاره الداخليه في مصر حتى يتم قبول الملتحقين بكليه الشرطة