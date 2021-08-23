رابط منصة مدرستي تسجيل جديد 1443 وطريقة اضافة طالب في منصة مدرستي العودة إلى المدارس backtoschool

منصة مدرستي تسجيل جديد، زاد البحث في الفترة الأخيرة في المملكة، ويتوقع زيادة البحث أيضا في الأيام القادمة عن منصة مدرستي، وهذا في جميع أنحاء المملكة، وهذا مع اقتراب عودة الدراسي في السعودية للعام الدراسي الجديد 1443، ويريد الكثير من الطلاب وأولياء الأمور معرفة طريقة اضافة طالب في منصة مدرستي، وهذا الذي سنتعرف عليه معكم في هذا المقال في خطوات بسيطة، فتابعوا معنا.

منصة مدرستي 1443

وتعتبر منصة مدرستي من أشهر المنصات الإلكترونية للتعليم عن بعد في المملكة، حيث قامت وزارة التعليم في السعودية بإطلاق تلك المنصة في أثناء انتشار وباء كورونا، وهذا لإكمال العملية التعليمية في المملكة بسبب التباعد الاجتماعي وعدم الحضور في المدارس.

حيث جعلت وزارة التعليم المنصة رابط يربط الطالب والمعلم بالمدرسة بشكل إلكتروني، حيث يمكن للطالب أو الطالبة متابعة دروسهم والمشاركة في الحصص التعليمية، وأداء الاختبارات المقررة وهذا إلكترونيا عبر المنصة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة.

ويمكن أيضا للمعلم متابعة الطلاب وتقديم الدروس ومتابعة الواجبات الخاصة بالطلاب عبر المنصة بكل سهولة وبشكل إلكتروني.

طريقة اضافة طالب في منصة مدرستي

ويريد أولياء الأمور اضافة ابنائهم وبناتهم الطلاب في منصة مدرستي، وهذا بسبب اقتراب موعد العودة إلى المدارس.

ويمكن اضافة طالب جديد في منصة مدرستي بكل سهولة عبر شبكة الإنترنت، وهذا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة للحصول على المساعدة في تسجيل طالب جديد بالمنصة، ويمكنك عمل ذلك بنفسك عن طريق اتباع الخطوات التالية: