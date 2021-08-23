البرازيل تسجل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 14.404، مقابل 28.388 السبت، ليبلغ العدد الإجمالى مستوى نحو 20.571 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 318 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 698 السبت، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 574.527 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.