نظموا حفلا بعد انكسار كورونا.. ففاجأهم "الوحش الكاسر"

بينما حاول البعض الحصول على قدر من الترفيه، بحفل أقيم في نيويورك للاحتفاء بخروجها من أسوأ فترات وباء كورونا، فوجئ الحضور بعاصفة مطيرة مرتبطة بالعاصفة المدارية "هنري".

وضعفت العاصفة "هنري" التي تجتاح الولايات المتحدة، الأحد، لكن أمطارا غزيرة مصاحبة لها استمرت في الهطول على مناطق بشمال شرق البلاد، وتسببت عاصفة مطيرة مرتبطة بها في غمر حفل موسيقي حضره مشاهير في نيويورك.

ودفعت الأمطار التي بدأت خفيفة ثم تحولت إلى شلالات مياه، آلاف الحضور في سنترال بارك بمنطقة مانهاتن إلى البحث عن منافذ الخروج، خلال غناء باري مانيلو الذي واصل الأداء لفترة حتى بعد انقطاع الصوت.

في الوقت ذاته، واصل آلاف آخرون الدخول عبر بوابات أمنية، أثناء خروج الحضور تحت الأمطار.

وروج رئيس بلدية المدينة بيل دي بلاسيو للحفل على مدى أسابيع، بهدف إظهار قدرة نيويورك على التعامل مع الوباء.

وقال جوش ويس خبير الأرصاد في مركز التنبؤ بهيئة الطقس الوطنية في ماريلاند، إن منسوب الأمطار الناجمة عن العاصفة "هنري" بلغ رقما قياسيا مسجلا 1.94 بوصة في الساعة في منطقة سنترال بارك، مضيفا أن المنسوب اليومي وصل إلى 4.45 بوصة (11.3 سنتيمتر).