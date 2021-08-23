شروط القبول بالكليات العسكرية وتنسيق الجامعات والأوراق المطلوبة وكل المعلومات عنها

من بعد ظهور نتائج الثانوية العامة، والثانوية العسكرية ازداد البحث في هذه الأيام تحديداً وبشدة عن نتائج تنسيق الجامعات، والكليات العسكرية، وغيرها من الكليات بجميع محافظات البلاد، حيث يسعى كل طالب للوصول إلى الكلية التي يصبوا إليها، وسوف نعرض لكم في هذه المقالة آخر أخبار تنسيق الجامعات والكليات العسكرية في مصر 2021/2022، وإليكم التفاصيل:

تنسيق الجامعات والكليات في مصر 2022/2021

شهدت أماكن التنسيق الجامعات الحكومية أمس الأحد تاني أيام تنسيق الجامعات لطلبة الثانوية العامة لعام 2021/2022 إقبالاً كالعادة من جميع الطلبة، حيث سينتهي ويغلق التموين أبوابه اليوم الاثنين بجميع المحافظات المصرية، وهذا عكس أول يوم في التنسيق والذي شهد اقبالاً أضعف حيث يلأخذ الطالب وقته لحين استقراره على كلية معينة، وذلك أيضاً لاستلام الشهادة التي تحتوي على الرقم السري، والذي من خلاله يستطيعون التسجيل للرغبات، وقد أعلنت الوزارة اقبال أكثر من 11 ألف طالب للتسجيل في المرحلة الأولى حتى الآن، وقد تم فتح باب التسجيل الكترونياً في المعامل الحكومية منذ 21 أغسطس الجاري الموافق السبت.

خمسون ألف لمجال الانتاج الاعلامي.

69 ألف لمجال الهندسة المعمارية.

69 ألف لمجال علوم وهندسة الحاسبات.

58 ألف لمحال علوم وهندسة المنسوجات.

97 ألف لطب الأسنان.

63 ألف لمجال العلاج الطبيعي.

85 ألف لمجال الصيدلة.

31 ألف لمجال علوم التمريض.

43 ألف مجال التغذية والتغذية العلاجية.

49 ألف لمجال الفنون الجميلة.

43 ألف لمجال الزراعات الصحراوية.

40 ألف لمجال السياحة والفندقة.

45 ألف لمجال العلوم القانونية.

قائمة أسعار الالتحاق بالجامعات الأهلية 2021/2022شروط القبول بالمدارس الثانوية العسكرية 2021/ 2022

كثير من الطلاب في هذه الأيام يبحثون عن شروط الالتحاق بالمدارس والكليات العسكرية في مصر، وسوف نقدم لحضراتكم في هذه الفقرة أهم شروط الالتحاق بالمدارس الثانوية العسكرية في مصر لعام 2021 /2022: