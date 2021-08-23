دعوة أممية لإنشاء جسر جوى لتلبية الاحتياجات الإنسانية فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - تأتى هذه الدعوة فى خضم عدم السماح بهبوط طائرات تجارية حاليا فى كابول، وتخوف من تراجع القدرات على الاستجابة بسرعة للاحتياجات المتنامية فى أفغانستان. وفى بيان مشترك صدر عن مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أحمد المنظرى، والمدير الإقليمى لليونيسف فى جنوب آسيا جورج لاريا-أدجى، دعت الوكالتان الأمميتان إلى مساعدتهما من أجل إيصال الإمدادات الصحية الحيوية إلى أفغانستان.

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