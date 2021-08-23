عودة سفينة نفطية منعت من دخول ميناء الحديدة
قالت شركة النفط اليمنية إن السفينة "فوس سبيريت" المحمّلة 29,987 طنا من مادة الديزل غادرت منطقة الاحتجاز إلى وجهة خارج اليمن.
وأوضح الناطق الرسمي لشركة النفط عصام المتوكل، أن السفينة المصرّح لها من قِبل الأمم المتحدة اضطرت إلى المغادرة بعد منع وصولها إلى ميناء الحديدة، واحتجازها من قِبل تحالف العدوان الأمريكي - السعودي.
وأشار إلى أن مدة احتجاز السفينة وصلت إلى أكثر من ثمانية أشهر .. مبينا أن قوى تحالف العدوان الأمريكي - السعودي ما تزال تحتجز أربع سفن نفطية، ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا أكثر من ثمانية أشهر من القرصنة البحرية.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن المتوكل إفادته أن السفن المحتجزة تشمل سفينتين تحملان مادة الغاز، وسفينتي مشتقات نفطية بحمولة إجمالية 59,707 طنا من مادتي البنزين والديزل.
ولفت إلى أن الصمت الأممي، وتواطؤ المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الأممية مع قوى العدوان في منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، يضاعف من معاناة الشعب اليمني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : عودة سفينة نفطية منعت من دخول ميناء الحديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.