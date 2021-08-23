دخول منصة مدرستي وتسجيل حساب جديد بالموقع، فمع قرب بدء العام الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية، يبحث الكثير من الطلبة وأولياء الأمور عن طريقة التسجيل في منصة مدرستي للتعليم عن بعد، التي تعد أحد المنصات الإلكترونية التعليمية التي تم توفيرها من جانب وزارة التعليم من أجل دعم المنظومة التعليمية، ويتم تقديم المسارات التعليمية المختلفة من خلال أسلوب تقني حديث ومتطور يعمل علي استكمال التعليم عن بعد؛ فمن خلال دخول منصة مدرستي يتلقى كل طالب شرح الدروس والمناهج التعليمية بواسطة مقاطع الفيديو، ويشترك من خلال هذه الفيديوهات عدد كبير من المعلمين والمعلمات الأكفّاء الذين لديهم قدرة على إيصال المقررات والمناهج المحددة لكل مرحلة دراسية الي جميع الطلاب، وسوف نوضح لكم طريقة دخول منصة مدرستي وتسجيل حساب بالموقع. دخول منصة مدرستي وتسجيل حساب جديد 1443 دخول منصة مدرستي وتسجيل حساب جديد 1443 تُتيح منصة مدرستي لجميع الطلاب والطالبات إمكانية التواصل مع المعلمين بجميع المواد ومتابعة العملية الدراسية بصورة دورية، وتمكن المنصة جميع الطلاب وكافة أعضاء هيئة التدريس الدخول علي المنصة وتسجيل حساب جديد بالخطوات التالية: تبدأ خطوات التسجيل بالدخول علي الموقع التالي منصة مدرستي.

التوجه الي الضغط علي كلمة تسجيل جديد.

يجب إدخال الرقم الخاص بالهوية الوطنية في المكان المحدد له.

تسجيل رقم الجوال في المكان المخصص له.

إدخال رمز التحقق في المكان الخاص به.

الضغط علي تبويب التالي.

بعدها يتم تسجيل بيانات أساسية مثل الاسم الشخصي ورقم الهوية الوطنية والاسم الخاص بالمستخدم وتاريخ الميلاد والجنس والجنس وتسجيل الهاتف الخاص بالمنزل، ثم التأكد من تسجيل البيانات بطريقة صحيحة.

الضغط علي تأكيد الحساب. طريقة تسجيل حساب بمنصة مدرستي عبر نظام نور طريقة تسجيل حساب بمنصة مدرستي عبر نظام نور يمكن لأي مستفيد تسجيل حساب جديد بمنصة مدرستي من خلال نظام نور الإلكتروني من خلال الخطوات التالية لجميع الطلاب والطالبات داخل المملكة العربية السعودية: يجب الدخول علي موقع نور الإلكتروني.

الضغط علي أيقونة تسجيل جديد بأعلي صفحة الموقع.

اختيار تسجيل الدخول من خلال حساب نور.

يتم تسجيل الدخول من خلال اسم اسم المستخدم وكلمة المرور بنظام نور.

وأخيراً يتم الضغط علي تبويب تسجيل الدخول. الوسوم

دخول منصة مدرستي وتسجيل حساب جديد بالموقع، فمع قرب بدء العام الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية، يبحث الكثير من الطلبة وأولياء الأمور عن طريقة التسجيل في منصة مدرستي للتعليم عن بعد، التي تعد أحد المنصات الإلكترونية التعليمية التي تم توفيرها من جانب وزارة التعليم من أجل دعم المنظومة التعليمية، ويتم تقديم المسارات التعليمية المختلفة من خلال أسلوب تقني حديث ومتطور يعمل علي استكمال التعليم عن بعد؛ فمن خلال دخول منصة مدرستي يتلقى كل طالب شرح الدروس والمناهج التعليمية بواسطة مقاطع الفيديو، ويشترك من خلال هذه الفيديوهات عدد كبير من المعلمين والمعلمات الأكفّاء الذين لديهم قدرة على إيصال المقررات والمناهج المحددة لكل مرحلة دراسية الي جميع الطلاب، وسوف نوضح لكم طريقة دخول منصة مدرستي وتسجيل حساب بالموقع. دخول منصة مدرستي وتسجيل حساب جديد 1443 دخول منصة مدرستي وتسجيل حساب جديد 1443 تُتيح منصة مدرستي لجميع الطلاب والطالبات إمكانية التواصل مع المعلمين بجميع المواد ومتابعة العملية الدراسية بصورة دورية، وتمكن المنصة جميع الطلاب وكافة أعضاء هيئة التدريس الدخول علي المنصة وتسجيل حساب جديد بالخطوات التالية: تبدأ خطوات التسجيل بالدخول علي الموقع التالي منصة مدرستي.

التوجه الي الضغط علي كلمة تسجيل جديد.

يجب إدخال الرقم الخاص بالهوية الوطنية في المكان المحدد له.

تسجيل رقم الجوال في المكان المخصص له.

إدخال رمز التحقق في المكان الخاص به.

الضغط علي تبويب التالي.

بعدها يتم تسجيل بيانات أساسية مثل الاسم الشخصي ورقم الهوية الوطنية والاسم الخاص بالمستخدم وتاريخ الميلاد والجنس والجنس وتسجيل الهاتف الخاص بالمنزل، ثم التأكد من تسجيل البيانات بطريقة صحيحة.

الضغط علي تأكيد الحساب. طريقة تسجيل حساب بمنصة مدرستي عبر نظام نور طريقة تسجيل حساب بمنصة مدرستي عبر نظام نور يمكن لأي مستفيد تسجيل حساب جديد بمنصة مدرستي من خلال نظام نور الإلكتروني من خلال الخطوات التالية لجميع الطلاب والطالبات داخل المملكة العربية السعودية: يجب الدخول علي موقع نور الإلكتروني.

الضغط علي أيقونة تسجيل جديد بأعلي صفحة الموقع.

اختيار تسجيل الدخول من خلال حساب نور.

يتم تسجيل الدخول من خلال اسم اسم المستخدم وكلمة المرور بنظام نور.

وأخيراً يتم الضغط علي تبويب تسجيل الدخول.

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