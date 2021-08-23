الخدمات الإلكترونية التي يقدمها (نظام ممارس بلس) وكيفية وخطوات التسجيل

من الجدير بالذكر فقد قدمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية منصة جديدة الإلكترونية تعمل على مواكبة التطوير الإلكتروني بجميع قطاعات الوزارات المختلفة بجميع أنحاء المملكة عامة والقطاع الصحي خاصة حيث تتبنى الهيئة السعودية الخدمات الطبية والتي تقدمها بجميع أنواعها، واليوم من خلال مقالى سوف نعرض لكم كيفية التسجيل وخطوات التسجيل والإشتراك في منصة نظام ممارس بلس، حيث أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية نظام “ممارس بلس” الذي يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية للعاملين في القطاع الصحي، حيث يهدف النظام إلى رفع الكفاءة المهنية للعاملين، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة إلى الموظفين في المؤسسات الصحية في المملكة العربية السعودية، ويستطيع الموظفين الاستفادة من الخدمات التي يقدمها نظام “ممارس بلس” بعد التسجيل في النظام، لذا يتسائل العديد من الأفراد عن خطوات التسجيل في النظام، والخدمات الإلكترونية التي يوفرها، وهذا ما نوضحه لكم بالتفصيل. الخدمات الإلكترونية المتاحة على نظام ممارس بلس: تعديل البيانات الشخصية. يمكن تعديل الدرجة المهنية والتخصص أيضا من خلال نظام ممارس بلس. تسجيل ساعات التطوير المهني المستمر. يتيح نظام ممارس بلس خدمة دراسة مؤهل جديد. إمتلاك شهادة براءة مهنة. الإعتراف بالشهادة المهنية. إعطاء خطاب تدريب للموظف لكي يتمكن من الحصول على تدريب تأهيلي. التسجيل كممارس صحي في السعودية وذلك بعد الحصول على التصنيف المهني. خطوات التسجيل (إنشاء حساب) في نظام ممارس بلس: قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لنظام ممارس بلس. إنقر على أيقونة “إنشاء حساب جديد”. قم بالموافقة والإقرار على أنك لن تقوم بالتسجيل في أي نظام من أنظمة الهيئة. قم بإدخال البيانات المطلوبة : الإسم الأول .

إسم العائلة .

البريد الإلكتروني. الخدمات الإلكترونية المتاحة على نظام ممارس بلس:خطوات التسجيل (إنشاء حساب) في نظام ممارس بلس: 5- قم بإدخال كلمة مرور خاصة بك. 6- إضغط على أيقونة “أنا لست روبوت”. 7- وأخيرا قم بالضغط على “إنشاء حساب جديد”. خطوات تسجيل الدخول إلى نظام ممارس بلس: قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لنظام ممارس بلس. أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك أو رقم الإقامة أو رقم الهوية. أدخل كلمة المرور الخاصة بك. إضغط على أيقونة “تسجيل الدخول” خطوات تسجيل الدخول إلى نظام ممارس بلس: الوسوم

من الجدير بالذكر فقد قدمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية منصة جديدة الإلكترونية تعمل على مواكبة التطوير الإلكتروني بجميع قطاعات الوزارات المختلفة بجميع أنحاء المملكة عامة والقطاع الصحي خاصة حيث تتبنى الهيئة السعودية الخدمات الطبية والتي تقدمها بجميع أنواعها، واليوم من خلال مقالى سوف نعرض لكم كيفية التسجيل وخطوات التسجيل والإشتراك في منصة نظام ممارس بلس، حيث أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية نظام “ممارس بلس” الذي يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية للعاملين في القطاع الصحي، حيث يهدف النظام إلى رفع الكفاءة المهنية للعاملين، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة إلى الموظفين في المؤسسات الصحية في المملكة العربية السعودية، ويستطيع الموظفين الاستفادة من الخدمات التي يقدمها نظام “ممارس بلس” بعد التسجيل في النظام، لذا يتسائل العديد من الأفراد عن خطوات التسجيل في النظام، والخدمات الإلكترونية التي يوفرها، وهذا ما نوضحه لكم بالتفصيل. الخدمات الإلكترونية المتاحة على نظام ممارس بلس: تعديل البيانات الشخصية. يمكن تعديل الدرجة المهنية والتخصص أيضا من خلال نظام ممارس بلس. تسجيل ساعات التطوير المهني المستمر. يتيح نظام ممارس بلس خدمة دراسة مؤهل جديد. إمتلاك شهادة براءة مهنة. الإعتراف بالشهادة المهنية. إعطاء خطاب تدريب للموظف لكي يتمكن من الحصول على تدريب تأهيلي. التسجيل كممارس صحي في السعودية وذلك بعد الحصول على التصنيف المهني. خطوات التسجيل (إنشاء حساب) في نظام ممارس بلس: قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لنظام ممارس بلس. إنقر على أيقونة “إنشاء حساب جديد”. قم بالموافقة والإقرار على أنك لن تقوم بالتسجيل في أي نظام من أنظمة الهيئة. قم بإدخال البيانات المطلوبة : الإسم الأول .

إسم العائلة .

البريد الإلكتروني. الخدمات الإلكترونية المتاحة على نظام ممارس بلس:خطوات التسجيل (إنشاء حساب) في نظام ممارس بلس: 5- قم بإدخال كلمة مرور خاصة بك. 6- إضغط على أيقونة “أنا لست روبوت”. 7- وأخيرا قم بالضغط على “إنشاء حساب جديد”. خطوات تسجيل الدخول إلى نظام ممارس بلس: قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لنظام ممارس بلس. أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك أو رقم الإقامة أو رقم الهوية. أدخل كلمة المرور الخاصة بك. إضغط على أيقونة “تسجيل الدخول” خطوات تسجيل الدخول إلى نظام ممارس بلس:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخدمات الإلكترونية التي يقدمها (نظام ممارس بلس) وكيفية وخطوات التسجيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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