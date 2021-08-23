نتائج البكالوريا 2021 سوريا حسب الاسم عبر موقع وزارة التربية السورية “الدورة التكميلية”

- 1/2
- 2/2
رابط نتائج البكالوريا 2021 سوريا حسب الاسم، حملات بحثية كثيرة من قبل الطلاب والطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل؛ للبحث عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم السورية، حيث أعلنت الوزارة منذ قليل الإعلان عن نتائج البكالوريا 2021 الدورة التكميلية، ووسط ترقب شديد من الطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عن نتيجة الطلاب، فقد أطلقت وزارة التربية والتعليم في سوريا بوابة رسمية سيتم الإعلان عن نتيجة الطلاب عليها لكي تسهل الوزارة على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور التعرف على درجات أبنائهم إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر المدرسة، وننشر لكم الرابط الإلكتروني الرسمي الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم عبر موقع ثقفني فتابعونا عبر السطور القادمة.نتائج البكالوريا 2021 سوريا الدورة التكميلية
أظهرت نتائج الشهادة الثانوية في دولة سوريا أن عدد الطلاب المتقدمين للجلسة الثانية من الشهادة الثانوية بلغ ما يعادل 1170 طالبًا وطالبة ، ونجح منهم 1003 ، ما يعني أن نسبة النجاح قد وصلت إلي 85٪، ومثل عدد الطلاب الراسبين في الدورة الأولى والمتقدمين للجلسة الثانية ما يعادل 882 طالبًا نجح منهم 760 طالبًا ، حيث أصبحت نسبة النجاح 86٪، وبلغ عدد المتقدمين في الدورة الثانية من الثانوية الشرعية 911 طالباً ناجحاً ، أي أن نسبة النجاح بلغت 82.44٪، ونشرح طريقة استخراج نتيجة الثانوية العامة سوريا في الفقرة التالية.رابط الاستعلام عن نتيجة البكالوريا سوريا حسب الاسم
أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا نتائج البكالوريا 2021 الدورة التكميلية منذ قليل وذلك بعد أن أنهت الوزارة كل أعمال التصحيح والرصد والتدقيق لدرجات وعلامات الطلاب ويسمح النظام لأولياء الأمور بإمكانية الدخول الي رابط وزارة التربية التعليم السورية لاستخراج نتائج الطلاب من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولاً، الولوج إلي موقع وزارة التربية والتعليم السورية moed.gov.sy
- ثانياً، أضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج الدورة التكميلية 2021.
- ثالثًا، قم بكتابة اسم الطالب أو رقم الاكتتاب وعليك التأكد من صحة البيانات.
- رابعاً، قم بالنقر على أيقونة البحث عن النتيجة.
- خامساً، ينقلك الآن المتصفح إلي صفحة بها جميع بيانات استمارة الطالب وجميع العلامات والدرجات الخاصة بالمواد الدراسية المقررة.
الوسوم
رابط نتائج البكالوريا 2021 سوريا حسب الاسم، حملات بحثية كثيرة من قبل الطلاب والطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل؛ للبحث عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم السورية، حيث أعلنت الوزارة منذ قليل الإعلان عن نتائج البكالوريا 2021 الدورة التكميلية، ووسط ترقب شديد من الطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عن نتيجة الطلاب، فقد أطلقت وزارة التربية والتعليم في سوريا بوابة رسمية سيتم الإعلان عن نتيجة الطلاب عليها لكي تسهل الوزارة على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور التعرف على درجات أبنائهم إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر المدرسة، وننشر لكم الرابط الإلكتروني الرسمي الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم عبر موقع ثقفني فتابعونا عبر السطور القادمة.نتائج البكالوريا 2021 سوريا الدورة التكميلية
أظهرت نتائج الشهادة الثانوية في دولة سوريا أن عدد الطلاب المتقدمين للجلسة الثانية من الشهادة الثانوية بلغ ما يعادل 1170 طالبًا وطالبة ، ونجح منهم 1003 ، ما يعني أن نسبة النجاح قد وصلت إلي 85٪، ومثل عدد الطلاب الراسبين في الدورة الأولى والمتقدمين للجلسة الثانية ما يعادل 882 طالبًا نجح منهم 760 طالبًا ، حيث أصبحت نسبة النجاح 86٪، وبلغ عدد المتقدمين في الدورة الثانية من الثانوية الشرعية 911 طالباً ناجحاً ، أي أن نسبة النجاح بلغت 82.44٪، ونشرح طريقة استخراج نتيجة الثانوية العامة سوريا في الفقرة التالية.رابط الاستعلام عن نتيجة البكالوريا سوريا حسب الاسم
أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا نتائج البكالوريا 2021 الدورة التكميلية منذ قليل وذلك بعد أن أنهت الوزارة كل أعمال التصحيح والرصد والتدقيق لدرجات وعلامات الطلاب ويسمح النظام لأولياء الأمور بإمكانية الدخول الي رابط وزارة التربية التعليم السورية لاستخراج نتائج الطلاب من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولاً، الولوج إلي موقع وزارة التربية والتعليم السورية moed.gov.sy
- ثانياً، أضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج الدورة التكميلية 2021.
- ثالثًا، قم بكتابة اسم الطالب أو رقم الاكتتاب وعليك التأكد من صحة البيانات.
- رابعاً، قم بالنقر على أيقونة البحث عن النتيجة.
- خامساً، ينقلك الآن المتصفح إلي صفحة بها جميع بيانات استمارة الطالب وجميع العلامات والدرجات الخاصة بالمواد الدراسية المقررة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج البكالوريا 2021 سوريا حسب الاسم عبر موقع وزارة التربية السورية “الدورة التكميلية” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.