بنك ساب يقدم تمويل شخصي بدون ضمانات 1.5 مليون ريال وتسهيلات في السداد للقطاع الحكومي والخاص

يقدم بنك ساب العديد من التمويلات المالية والقروض بشتى أنواعها لمساعدة الأسر والمواطنين والمواطنات السعوديين بتسهيلات كبيرة ميسرة، هذا ضمن الخدمات الإلكترونية المتوفرة منها المصرفية والقروض والمدفوعات والتحويلات البنكية، كما يقدم تمويل شخصي بدون ضمانات بنك ساب (السعودي البريطاني) ولا يتطلب كفيل غارم يشمل السعوديين والمقيمين ميسر للغاية، بالإضافة إلى خدمات الاستثمار، كما يتيح طرق عديد للتعامل مع البنك عبر (ساب موبايل – ساب نت – ساب دايركت)..وغيرهم من التعاملات، ويعد بنك ساب إحدى البنوك المحلية (حكومي) المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي، تحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية، يعمل بكل شفافية ومصداقية في تقديم القروض الشخصية ويتيح الإطلاع على أسعار المنتجات عبر الموقع أو من خلال الاتصال على رقم بنك ساب المجاني 920007222 أو من خلال البريد الإلكتروني على رابط بنك ساب طوال أيام الأسبوع على مدار الأربعة وعشرين ساعة.

تمويل شخصي بدون كفيل بنك ساب:

من الجدير بالذكر فقد خصص البنك العديد من الحلول التمويلية المتعددة وانواع كثيرة من القروض ويتضمن مزايا عديدة على النحو التالي:

القرض ميسر يصل حتى مليون ونصف ريال سعودي بإجراءات سهلة وسريعة بموافقة فورية في حال اكتمال المستندات. فترة السداد طويلة تصل حتى خمس سنوات ويتم الأخذ في الاعتبار الالتزامات الشهرية لديك من أجل حساب القسط كل شهر، بهدف تفادي التعثر لكي لا يكون القرض عبء ثقيل عليك. تمويل بدون كفيل يشمل السعوديين والوافدين على حد سواء. إمكانية سداد المديونية الحالية لدى جهات أخرى. الإعفاء من سداد الأقساط المتبقية في حالة العجز الدائم أو الوفاة لا سمح الله. قرض لا يتطلب كفيل غارم للرجال والنساء موظفي القطاع العام والخاص. إمكانية الحصول على تمويل إضافي وذلك بعد أن يسدد العميل نسبة 20% من القرض الحالي. متاح تمويل المتقاعدين بدون كفيل من 10 آلاف ريال ويصل حتى 500 ألف ريال سعودي. هامش الربح ثابت (معدل النسبة السنوي) طوال فترة التمويل. من أفضل بنوك التمويل في السعودية. يعرض النسب والأسعار التمويلية والرسوم في جدول بكل شفافية معلنة بالموقع.

عمر العميل من 21 سنة وحتى 58 سنة للقطاع الحكومي و60 سنة للخاص، أما عمر المتقاعدين من 40 إلى 67 عام. أقل راتب مسموح 4000 ريال للسعوديين و 5000 ريال للمقيمين، والحد الأدنى لراتب التقاعد 3000 ريال. فترة العمل لا تقل عن شهر واحد للمواطنين وثلاثة أشهر للوافدين. يشترط تحويل الراتب موثق من جهة العمل.

شروط التقديم على قرض بنك ساب:كيفية طلب تمويل شخصي بدون ضمانات من بنك ساب:

حيث يمكنك طلب تمويل من بنك ساب من خلال ثلاثة طرق وهما: (زيارة الفرع أو الاتصال عبر الهاتف أو عبر الموقع الإلكتروني لبنك ساب ) وتعبئة نموذج طلب تمويل شخصي بدون كفيل، مع إرفاق المستندات التي تشمل الاتي:

بطاقة هوية أو الإقامة سارية المفعول أو جواز السفر

خطاب بالموافقة على تحويل الراتب

خطاب تعريف حديث لم يمضِ على تاريخه أكثر من شهر واحد

و في حال وجود الاستفسارات الاتصال عبر هاتف رقم بنك ساب المجاني 920007222 أو طرق التواصل من خلال الطرق الثلاثة السابق ذكرها بالمقال.