منصة مدرستي Madrasati 1443 لولي الأمر والطالب الجديد ورابط التسجيل

في ظل إستعدادات المملكة للعام الدراسي الجديد فقد تزايدت في الفترة الأخيرة البحث عن رابط التسجيل في منصة مدرستي للعام 1443 وخاصة للطلاب الجدد وأولياء الأمور، حيث تقدم منصة مدرستي خدمات مباشرة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بالإضافة الى رفع الدروس من خلال المنصة حتى يتسنى للطلاب متابعة دروسهم من خلال منصة مدرستي، واليوم ومن خلال مقالي ومن موقع ثقفني سوف نكتب عن رابط التسجيل في منصة مدرستي 1443 لولي الأمر والطالب الجديد، فقد أعلنت وزارة التعليم السعودية، عن آلية الدراسة في الفصل الدراسي الأول من العام الجديد 1443، لافتة إلى أنها ستكون حضوريًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية، بينما ستكون لطلاب المرحلة الابتدائية عن بُعد، من خلال رابط التسجيل في منصة مدرستي، بدءًا من الساعة 3:30 عصرًا حتى الساعة الـ 7 مساءً، بينما سيكون حضور المعلمين حتى 30 أكتوبر المقبل، حتى يتسنى لأولياء الأمور متابعة التقييمات والحضور، مع العلم أن الطلاب الغير محصنين بجرعات لقاح كورونا، سيتم رفع الدروس لهم عبر المنصة ذاتها، ولا يحق لهم حضور المدارس.

رابط التسجيل في منصة مدرستي:

يتم تسجيل الدخول في منصة مدرستي بخطوات سهلة وبسيطة، حيث أصبح مطلوب أساسي لكل من تلاميذ وتلميذات المرحلة الابتدائية وأولياء أمورهم لمتابعة الدروس، وكذلك رفع الغياب الخاص بهم من خلال تأكيد الحضور، ويتم ذلك من خلال:

تسجيل الدخول عبر الرابط الرئيسي لمنصة مدرستي. تسجيل الدخول من خلال أيقونة حسابي باسم المستخدم وكلمة السر. أو إنشاء حساب جديد برقم الهوية أو رقم السجل المدني. تأكيد الحضور عبر المنصة.

متابعة ورفع الدروس وتسجيل الحضور:

من الجدير بالذكر حيث يمكن للطلاب من متابعة ورفع الدروس الخاصة بهم، والمراد الحصول عليها، وكذلك تسجيل الحضور، حتى لا يتم كتابته في الغياب من قبل المعلمين، ولرفع الدروس، يمكن إتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر منصة مدرستي. اختيار أيقونة تسجيل الحضور. أو النقر على أيقونة واجباتي. ثم اختيار الدرس المراد حضوره أو رفعه. الضغط على رفع وحل الواجبات اليومية. ثم إرسال إلى المعلم المختص. ثم الحصول لاحقًا على التقييم.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي. ثم الضغط على النقاط الثلاثة المدرجة أعلى يسار. ومنها اختيار التطبيقات. ثم الضغط على اختيار هذا الموقع كتطبيق.

كيفية تحويل المنصة إلى تطبيق: