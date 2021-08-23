تسجيل دخول منصة مدرستي بحساب ولي الأمر في نظام نور

في الوقت الذي يستعد فيه ملايين الطلاب السعوديين إلى استئناف العام الدراسي حضوريًا سوف يضطر البعض إلى تسجيل دخول منصة مدرستي ومتابعة الدروس عن بعد بسبب تعليق الدراسة بالنسبة لهم لعدم إكمالهم جرعتي لقاح كورونا وهو الشرط الذي حددته وزارة التعليم للطلاب الواقعين في الفئة العمرية من 12 -18 سنة حيث يجب حصول كل منهم على جرعتين من اللقاح وظهور حالته كمحصن في تطبيق توكلنا للسماح له بدخول الدراسة.

حالات استخدام منصة مدرستي

وكانت وزارة التعليم حددت الحالات التي سوف يضطر فيها الطالب إلى دخول منصة مدرستي لمتابعة الحصص وحل الواجبات فيما يلي:

الطلاب غير المحصنين من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية.

طلاب المرحلة الابتدائية الذين يتجاوز عمرهم 12 عامًا.

كذلك طلاب الفصول التي يحدث فيها حالة اشتباه حيث يتم تعليق الدراسة لمدة 10 أيام وتحويل الطلاب إلى منصة مدرستي.

طلاب المدارس التي يتم رصد حالات كورونا فيها حيث تقرر تحويل الطلاب إلى منصة مدرستي حال رصد إصابات في المدرسة.

معلمو الفصول التي يتم اكتشاف حالات كورونا فيها.

تسجيل دخول منصة مدرستي

يتم تسجيل منصة مدرستي بواحدة من طريفتين وهما :

تسجيل منصة مدرستي عبر حساب مايكروسوفت 365 وهذا خاص بالمعلمين والكادر التعليمي والطلاب.

تسجيل الدخول منصة مدرستي باستخدام حساب نظام نور وهذا الدخول مخصص لأولياء الأمور والإداريين.

طريقة تسجيل منصة مدرستي بحساب نظام نور

يجب أولا أن يكون لدى ولي الأمر حساب فعال في نظام نور وفي حالة عدم وجود هذا الحساب يجب أولا التوجه إلى موقع نظام نور ثم تسجيل مستخدم جديد وإكمال البيانات المطلوبة وبعدها يتم تسجيل دخول مدرستي من خلال الخطوات التالية.