جدة - نرمين السيد - وفى إحاطة للرئيس الأمريكى حول عمليات الإجلاء من أفغانستان، أضاف بايدن "سنعمل على إجلاء كافة الأميركيين الراغبين بالعودة للوطن من كابل.. وأولويتنا الأولى فى كابل هى إجلاء المواطنين الأمريكيين". وتابع بايدن "قمنا بتفعيل الأسطول الاحتياطى من الطيران المدنى فى عمليات الإجلاء.. ونعمل على إعادة مواطنينا ورعايا حلفاء واشنطن"، حسمبا نقلت قناة "العربية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. بايدن: أجلينا 12 ألف شخص من كابول منذ 14 أغسطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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