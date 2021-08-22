الكويت توافق على عبور 5 آلاف أفغانى سيتم إجلاؤهم إلى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان نشرته على حسابها الرسمى على تويتر: "بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواب الأحمد الجابر الصباح، فقد تمت موافقة دولة الكويت على عبور 5 آلاف أفغانى ممن سيتم إجلائهم من أفغانستان فى طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

​وأضافت الوزارة فى بيانها، "أن هذه الموافقة تأتى تقديرا للعلاقات الاستراتيجية بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وتعزيزا للتعاون القائم بينهما واستمرارا لدور الكويت الإنسانى الداعى إلى أهمية تأمين المرور الآمن للدبلوماسيين والرعايا الأجانب وتيسير عمليات الإجلاء من أفغانستان".

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية إجلاء رعاياها من أفغانستان إثر تدهور الأوضاع الأمنية فى البلاد، بعد سيطرة حركة طالبان "المحظورة فى روسيا" على الحكم، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".

وتشارك فى عملية إجلاء المواطنيين الأمريكيين ولاجئين أفغان، العديد من الدول، التى توفر الدعم اللوجيستى للطائرات الأمريكية، التى تقوم بعملية الإجلاء.