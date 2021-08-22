طالبان تعلن شن هجوم على وادى بنجشير شمال كابل

جدة - نرمين السيد - أعلنت حركة طالبان الأحد شن هجوم واسع النطاق على وادى بنجشير، المنطقة الوحيدة التى لا تزال خارج سيطرتها فى أفغانستان، وذلك فى وقت تستمر عمليات الإجلاء الجوى من مطار كابل فى أجواء من الفوضى.





وكتبت الحركة فى تغريدة على حسابها على "تويتر" باللغة العربية إن "المئات" من عناصرها "يتوجهون نحو ولاية بنجشير للسيطرة عليها، بعد رفض مسؤولى الولاية المحليين تسليمها بشكل سلمى".

وأظهر مقطع فيديو قصير رتلاً من الشاحنات التى تم الاستيلاء عليها وعليها علم طالبان الأبيض، لكنها لا تزال تحمل علامات على أنها حكومية، أثناء تحركها على طريق سريع.

وكانت قوات حكومية سابقة تجمعت فى وادى بنجشير المنطقة الجبلية الواقعة شمال كابل والمعروفة منذ فترة طويلة بأنها معقل لمعارضى طالبان.

وأحد قادة هذا التحرك الذى سمى "جبهة المقاومة الوطنية" هو نجل القائد الشهير المناهض لطالبان أحمد شاه مسعود.

وقال المتحدث باسم الجبهة على ميسم نظرى لوكالة "فرانس برس" إن "جبهة المقاومة الوطنية" مستعدة "لصراع طويل الأمد" لكنها ما زالت تسعى للتفاوض مع طالبان حول حكومة شاملة.

وقال نظرى إن "شروط اتفاق سلام مع طالبان هى اللامركزية وهو نظام يضمن العدالة الاجتماعية والمساواة والحقوق والحرية للجميع".

وفى مقابلة مع قناة "العربية" الأحد، قال مسعود إن "قوات حكومية قدمت إلى بنجشير من عدة ولايات أفغانية".

وحذّر من أنه "إذا رفضت طالبان الحوار فلا مفر من الحرب"، مضيفاً: "طالبان لن تدوم طويلاً إذا استمرت فى هذا الطريق. نحن مستعدون للدفاع عن أفغانستان ونحذر من إراقة الدماء".