مصر تغلق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة

قررت السلطات المصرية إغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، بدءا من الاثنين وإلى أجل غير مسمى، من دون أن تعلن سبب القرار.
وفي وقت سابق من الأحد، قالت مصادر فلسطينية إنها تلقت إخطارا بالقرار المصري.
وأوضحت المصادر أن القرار "يشمل وقف إدخال السلع والبضائع التي كانت تصل إلى تجار فلسطينيين عبر معبر رفح، المخصص بالأصل لحركة المسافرين".
وشهدت غزة تصعيدا بين إسرائيل وحركة حماس، السبت، حيث قصفت طائرات إسرائيلية مواقع في القطاع بعد تبادل لإطلاق النار عبر الحدود في وقت سابق من اليوم ذاته.
وكانت مصر فتحت المعبر إلى أجل غير مسمى في فبراير، فيما وصف بأنها محاولة لتشجيع المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية المجتمعة آنذاك في القاهرة.
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