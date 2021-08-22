قناة السويس تعلن ارتفاع إيراداتها

قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، الأحد، إن إيرادات القناة زادت بنسبة 11.2 بالمئة في الفترة من 20 يناير إلى 20 أغسطس 2021.

وأكد ربيع لقناة تلفزيون محلية أن الإيرادات ارتفعت إلى 3.88 مليار دولار في الفترة المذكورة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث كانت تقدر بـ3.49 مليار دولار.

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