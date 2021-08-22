نتائج الصف التاسع اليمن (الشهادة الأساسية) 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.ye

نتيجة الصف التاسع اليمن، ينتظر العديد من الطلبة والطالبات باليمن إعلان نتائج الصف التاسع الشهادة الأساسية 2021، نتائج نهاية العام الدراسي للصف التاسع أساسي باليمن، حيث يبحث الطلبة والطالبات على مستوى جميع مدن اليمن وكذلك أولياء ألأمور عن رابط نتيجة الأساسي بقلق بالغ للاطمئنان على نتيجة أبنائهم لهذا العام الدراسي 2020-2021، والذي كان عاما مليئا بالأحداث لما تمر به البلاد والعالم اجمع في ظل انتشار فيروس كرونا.

إعلان نتائج الصف التاسع أساسي اليمن

جدير بالذكر أن طلبة وطالبات التاسع باليمن قد بدأوا امتحانات نهاية العام الدراسي يوم الأحد 27 يونيو وأتموا جدول الامتحانات يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 وذلك باختبار مادة العلوم، ومنذ الانتهاء من امتحانات نهاية العام الدراسي والسنة الدراسية والجميع من طلبة وطالبات وأولياء الأمور في انتظار إعلان وزارة التربية والتعليم اليمنية اعتماد النتائج وإعلانها عبر موقع الوزارة.

رابط نتيجة الصف التاسع اليمن 2021

ومن المقرر انه قد تمت عمليات التصحيح لجميع المواد الدراسية والمراجعة وتجميع الدرجات لجميع المواد الدراسية وننتظر إعلان وزارة التربية والتعليم عن اعتماد نتيجة الشهادة الأساسية باليمن وطرحها على موقع الوزارة لسهولة حصول الطلبة عليها، ونقدم لكم من خلال موقع” ثقفني” جميع الروابط الرسمية التي يمكن إعلان النتائج من خلالها واستخراج الطلبة باليمن النتائج بسهولة من خلالها فور إعلان اعتماد وزارة التربية اليمنية للنتائج:

نتيجة الثانوية العامة باليمن

كما ينتظر أيضا الآلاف من الطلبة والطالبات إعلان نتائج الشهادة الثانوية باليمن منذ الانتهاء من الاختبارات لنهاية العام الدراسي الحالي 2020-2021 يوم 14 يوليو 2021، وينتظر نتيجة الشهادة الثانوية الطلبة بقلق بالغ نظرا لما تمثله هذه السنة الدراسية من أهمية في حياة كل طالب وطالبة، حيث يتم من خلال المجموع الحاصل عليه الطالب تحديد الكلية التي سيلتحق بها ومجال العمل الذي سيلتحق به بعد التخرج، لذلك الثانوية العامة مرحلة تعليمية مهمه جدا لكل طالب وطالبة وينتظر النتائج كل منزل به طالب بالثانوية العامة بقلق بالغ.