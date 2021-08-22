أمريكا تأمر بإرسال طائرات تجارية لدعم الإجلاء من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أمرت الولايات المتحدة اليوم الأحد بإرسال ست طائرات تجارية للمساعدة فى نقل أناس تم إجلاؤهم من أفغانستان، مع سعى واشنطن لإسراع وتيرة إجلاء المواطنين الأميركيين والأفغان المعرضين للخطر من كابل.





وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن 18 طائرة، بينها طائرات تابعة لشركات "يونايتد" و"أمريكان إيرلاينز" و"دلتا" وغيرها، تُستخدم لنقل أناس غادروا أفغانستان بالفعل.

وتكشف هذه الخطوة مدى الصعوبات التى تواجهها واشنطن لتنفيذ عمليات الإجلاء بعد سيطرة حركة طالبان السريعة على البلاد. وستكون هذه هى المرة الثالثة التى يتم فيها تفعيل "الأسطول الجوى الاحتياطى المدنى".

وظل آلاف الأشخاص خارج مطار كابول الدولى، اليوم الأحد، على أمل إجلائهم بعد أن تصدى مسلحو طالبان للحشود.

وقال وزير الخارجية الأمريكى أنطونى بلينكن لشبكة "سى. بى. إس نيوز": "نحتاج إلى المزيد من الطائرات التى تأتى معاً".

ولن تتوجه الطائرات التجارية إلى كابول فيما وصفه المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى بـ"المرحلة الأولى من البرنامج"، مما يشير إلى إمكانية إرسال المزيد من الطائرات التجارية فى وقت لاحق.

وستقوم هذه الطائرات بنقل الركاب من محطات وصول مؤقتة بعد مغادرتهم كابل، بما يتيح للجيش الأمريكى التركيز على الجزء الخاص بالإجلاء من أفغانستان.

وسوف توفر كل من شركات "أمريكان إيرلاينز" و"أطلس" و"دلتا" و"أومنى" الخاصة ثلاث طائرات، فضلاً عن طائرتين من "هاواين" و4 من "يونايتد ايرلاينز".