أخبار اليمن : 6 عادات تؤذي القلب.. تعرف عليها لتحمي نفسك

6 عادات تؤذي القلب.. تعرف عليها لتحمي نفسكيحرص العديد من الأشخاص على صحة الجسم من خلال التغذية السليمة وممارسة الرياضة، إلا أن بعض العادات البسيطة قد تسبب مشاكل كبيرة.

وبحسب دراسة نشرها موقع "ويب ميد" الطبي، فإن هناك عادات خاطئة وإن كانت بسيطة يمكن أن تحدث ضرراً كبيراً بالقلب وأبرزها:

- تجاهل دهون البطن

تعد دهون البطن من العناصر الضارة بجسم الإنسان وخاصة القلب، لذا يجب الحرص على امتلاك شريط قياس والمواضبة على قياس السنتيمترات حول الخصر. فإذا كانت أكثر من 35 بوصة للنساء أو 40 بوصة للرجال، فإن الشخص في الخانة الحمراء ويحتاج إلى إنقاص حجمها.

- الجلوس في المكتب طوال الوقت

يجب أن تكون نشطا طوال اليوم، أما إذا كان لديك وظيفة مكتبية، فقم بالمشي لمسافة قصيرة كل ساعة لتعزيز الدورة الدموية، حتى لو كان ذلك فقط في غرفة الاستراحة والعودة.

- عدم تنويع الطعام

يعتقد الكثيرون أن تناول نخالة الشوفان معظم الأوقات صحي، لكن في الواقع لا يوجد سبب يجعل الطعام مملًا، لهذا يجب تنويع الوجبات الغذائية.

يحتوي النظام الغذائي في طراز البحر الأبيض المتوسط على أطعمة لذيذة مثل زيت الزيتون والمكسرات والفواكه والحبوب الكاملة والأسماك والبروتينات الخالية من الدهون وهو يساعد في الحفاظ على صحة قلبك، بفضل الدهون والألياف والعناصر الغذائية المفيدة.

- تجاهل قياسات الكوليسترول والضغط

يجب الحرص على قياس نسبة الكوليسترول في الدم، إذ يمكن أن تكون مرتفعة للغاية دون علمك ويمكن أن تشعر أنك على ما يرام وأنه كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم.

لذا حاول حماية نفسك، بدءا من سن 20 عامًا، تأكد من زيارة طبيبك بانتظام وضع خطة للتحقق من أرقامك وتتبعها.

- تجاهل الحالة النفسية

عندما تشعر بالضعف، يصعب عليك القيام بأشياء مفيدة لك، مثل التمارين الرياضية. إذا شعرت بالإحباط لأكثر من بضعة أسابيع، فتحدث إلى طبيبك أو أخصائي الصحة العقلية.

يمكن أن يؤدي العلاج بالكلام والتمارين والأدوية (إذا لزم الأمر) إلى تحسين مزاجك بحيث يكون لديك المزيد من الطاقة للاعتناء بنفسك.

- التدخين السلبي

قد يؤذي دخان شخص آخر قلبك وأوعيتك الدموية لذا تحتاج إلى تجنبه.

وإذا كنت تقضي الكثير من الوقت مع شخص غير مستعد للإقلاع عن التدخين، فأصر على أنه على الأقل لا يدخن بقربك سواء كان ذلك في المنزل أو العمل أو في سيارتك.