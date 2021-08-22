رابط منصة مدرستي تسجيل دخول جديد 1443 و كيفية التسجيل في مدرستي للتعليم عن بُعد

رابط منصة مدرستي تسجيل 1443 ، ما زلنا نواصل تقديم المزيد من التفاصيل فيما يخص منصة مدرستي تسجيل جديد ، هذا سوةاء للطلاب أو المعلمين وأولياء الأمور الكرام. حيث تعمل منصة مدرستي على سير العملية التعليمية عن بعد بشكل إلكتروني، وذلك نتيجة لتفشي وباء كورونا المستجد، وقد أطلقت وزارة التعليم السعودية رمنصة مدرستي لتسجيل الدخول واستخدام كافة الخدمات التي تقدمها، وذلك عن طريق التسجيل في منصة مدرستي 1443 للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

رابط منصة مدرستي تسجيل

وتحوي منصة مدرستي للتعلم عن بُعد الكثير من الخدمات الإلكترونية المختلفة التي تعمل على خدمة أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، وسنضرب أمثلة لذلك أدناه، بعد التعريف البسيط عن منصة مدرستي التعليمية تزامناً مع موعد بداية الفصل الدراسي الثاني بالمملكة العربية السعودية.

رابط منصة مدرستي تسجيل جديد 1443 ، تُعد منصة مدرستي للتعليم عن بعد واحدة من أهم ومن ضمن الأنظمة الإلكترونية التي تم إطلاقها حديثاً في المملكة العربية السعودية وبالتحديد وقت تفشي وظهور وباء كورونا المستجد، والتي تُتيح عدد من الخدمات الإلكترونية بهدف التسهيل على الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور تحقيق الأهداف التعليمية. كما تعمل منصة مدرستي على تقديم الدروس التعليمية بشكل إلكتروني عن بُعد.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي 1443

نرفق بين أيديكم الآن فيديو يوضح كيفية تسجيل دخول منصة مدرستي 1443 من خلال حساب مايكروسوفت أوفيس عبر تطبيق توكلنا لحساب ولي الأمر، والتعرف على كافة خدمات منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد.

والجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية قد أعلنت سابقاً أن عمليات التسجيل في منصة مدرستي تم تفعيله وإتاحة عملية الدخول للكادر التعليمية والطلاب عبر تطبيق توكلنا وذلك من خلال الخطوات التالية:

تنزيل تطبيق توكلنا على الهاتف الخاص بكم. الدخول على حسابي. اختيار بيانات منصة مدرستي. اختيار اسم المستخدم وكلمة السر. اختيار أيقونة إرسال ليتم الحصول على معلومات دخول منصة مدرستي.

الانتقال بعد ذلك، دخول منصة مدرستي تسجيل جديد 1443 من خلال ( رابط منصة مدرستي ) وتسجيل الدخول عبر حساب مايكروسوفت اوفيس. وستجدون المزيد من التفاصيل خلال الفيديو الموضح بعاليه.