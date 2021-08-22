هوية اليوم الوطني السعودي 91 أطلقها تركي آل الشيخ بألوان مميزة

هوية اليوم الوطني السعودي 91 يتداولها الملايين من المقيمين على المملكة العربية السعودية بإحساس الفخر بالوطن الذي يضمهم لاسيما أن ذكري اليوم الوطنى السعودي 91 تأتى وسط أجواء مختلفة هذا العام لما حققته المملكة العربية السعودية من انجازات على مختلف الأصعدة خاصة وسط انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم، لكن تمكنت المملكة العربية السعودية من إنجاز مشروعات ضخمة وتوفير فرص وإمكانات غير مسبوقة لتقدم مجتمعها بين دول العالم، وأطلق تركي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، هوية اليوم الوطني الـ91 بألوان مميزة ومبهجة استعدادًا لقدوم اليوم الذي تتحفي فيه المملكة بما حققته من انجازات ومبادرات منذ بداية التوحيد حتى هذا العام.

هوية اليوم الوطني السعودي 91

أطلق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، هوية اليوم الوطني الـ91 للمملكة تحت شعار “هي لنا دار”، بهدف توحيد الاحتفال باليوم الوطني لجميع الجهات الحكومية والخاصة، داخل المملكة وخارجها، لاسيما أن اليوم الوطنى السعودي يكون إجازة رسمية ليحتفل كل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بذكرها، وتعرف صغارهم بما تقوم به المملكة من مشاريع قومية وبرامج ومبادرات لدعمهم، والمقصود بالشعار ليس البيت فقط ، وإنما الوطن الذي يحتوي الجميع من مختلف الأجناس.

أتاحت هيئة الترفيه السعودية كتيب اليوم الوطني السعودي 91 على موقعها الإلكترونية لكى يتمكن المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعوية من تحميله والتعرف على كافة تفاصيل اليوم الوطني السعودى برصد وتفاعل عن أهمية الاحتفال بذكري اليوم الوطني السعودي وسبب التسمية ليكون تخليد في أذهان الأجيال بالمملكة، والمبادرات والمشروعات التى خاضتها السعودية للنهوض بها في مختلف المجالات وتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية العالمية.

اليوم الوطني السعودي 91

تحتفل المملكة كل عام بذكري اليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر بذكرى توحيد البلاد من مملكة الحجاز ونجد وملحقتها إلى المملكة العربية السعودية، ويكون ذكرى اليوم الوطني السعودي إجازة رسمية وتقام فيه الاحتفالات لعدة أيام حتى تنتهى في 23 سبتمبر وسط شعور بالبهجة في كافة أرجاء المملكة، وانتشار الألعاب النارية والحفلات الغنائية والعروض بمختلف المدن.