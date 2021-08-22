الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة استهدفت خميس مشيط

جدة - نرمين السيد - وأعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أن ميليشيات الحوثى مستمرة فى محاولات استهداف المدنيين والأعيان. وقال "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية". وكان التحالف أعلن فى 19 أغسطس، اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية السعودية لطائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة.

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