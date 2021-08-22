مقتل 14 شخصا على الأقل بهجوم مسلح استهدف قرية شمالى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ديلى تراست" النيجيرية، اليوم الأحد، أن "مسلحين شنوا هجوما استهدف قرية مادو ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل وذلك فى مشيخة أتياب بمنطقة الحكومة المحلية زانجون كاتاف بولاية كادونا (شمالى البلاد)".
وأضافت الصحيفة أنه تم إضرام النيران فى بعض المنازل خلال الهجوم الذى بدأ مساء أمس السبت.
وطرح جون بالا غورا، رئيس لجنة شراكة السلام والأمن فى أتياب، فى سياق تصريح للصحيفة، سؤالا "عمن عساه يكون السبب عن تلك الهجمات المستمرة على الرغم من الجهود المبذولة لاستعادة السلام فى المشيخة".
كما دعا بالا غورا مجددا رجال الأمن إلى مضاعفة جهودهم "لتأمين العزل والمحبين للسلام"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
يُذكر أن قطاع طرق، قاموا باختطاف 60 شخصا على الأقل فى ولاية زمفرا، شمالى نيجيريا، خلال هجوم فى ساعة متأخرة من يوم الجمعة الماضى على بلدة بالولاية الواقعة شمال غربى نيجيريا، فى الوقت الذى ينفذ الجيش هجمات جوية فى الولاية للسيطرة على الوضع.
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