الرئيس الأمريكى يثمن جهود الإمارات فى تسهيل عمليات الإجلاء من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - تلقى محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالا هاتفيا من الرئيس الامريكى جو بايدن، حيث أعرب الأخير عن شكره وتقديره للدعم والتسهيلات، التى قدمتها دولة الإمارات فى عمليات إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأمريكان من أفغانستان، إضافة إلى مواطنى الدول الصديقة بجانب الأفغان الذين يحملون تأشيرات هذه الدول.





ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأحد عن الرئيس الأمريكى، قوله: "نقدرعاليا جهود دولة الإمارات الإنسانية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأمريكيين وموظفى السفارات والأجانب الذين تم إجلاؤهم من كابول إلى دول ثالثة"،مؤكدا أن هذا الموقف يجسد الشراكة القوية والدائمة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة. كما تبادل ولى عهد أبو ظبى والرئيس الأمريكى، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات فى الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية العمل معا لمواجهة التحديات.

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