صلاة السبت تعود إلى الكنيس اليهودي في المنامة بعد 74 عاما

أدى اليهود في البحرين طقوس صلاة السبت اليهودية في الكنيس العتيق في المنامة للمرة الأولى منذ 74 عاما.
ورحب المستشار الدبلوماسي لملك البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بهذه المناسبة.
وقال في تغريدة له على تويتر:"صلاة السبت و تراتيل التوراة تعود الى الكنيس اليهودي العتيق في قلب المنامة القديم لأول مرة منذ 1947 . لحظة تاريخية لأبناء البحرين اليهود و تاريخ يتجدد للتعايش الوطني في مملكتنا الغالية".
وفي 15 سبتمبر عام 2020، وقعت البحرين وإسرائيل على اتفاقية سلام في مراسم تاريخية بالبيت الأبيض في واشنطن
وأكدت كل من واشنطن والمنامة وتل أبيب في بيان مشترك، أن إرساء علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل بعدما وقع البلدان معاهدة سلام، يساهم في تحقيق مستقبل أكثر أمنا وازدهارا.
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